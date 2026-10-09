Dự kiến giảm khoảng 90% hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

Theo Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời gian qua, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường đã được triển khai đúng trình tự, bảo đảm chất lượng, góp phần kiểm soát các tác động tiêu cực đến môi trường và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong 9 tháng (tính từ đầu năm 2026), Cục Môi trường đã tiếp nhận 369 hồ sơ mới, tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, muộn chiếm khoảng 9%. Đáng chú ý, số hồ sơ tiếp nhận mới ở cấp bộ đã giảm mạnh, khoảng 70% so với năm 2024.

Kết quả trên phản ánh rõ nét, cụ thể tính hiệu quả của chủ trương phân cấp, phân quyền và cắt giảm các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian qua.

Dự kiến, khi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có hiệu lực (dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 2), số lượng hồ sơ thủ tục hành chính cấp bộ sẽ giảm khoảng 90%. Đây là minh chứng cho thấy việc phân cấp, phân quyền đang từng bước đi vào thực chất, góp phần giảm khối lượng công việc xử lý ở cấp bộ.

Tuy vậy, quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vẫn còn một số vướng mắc. Đơn cử như hồ sơ chuyên ngành môi trường có tính chất kỹ thuật phức tạp, dung lượng lớn; chủ dự án thường thông qua đơn vị tư vấn nên phải rút hồ sơ, bổ sung tài liệu hoặc chậm nộp lại hồ sơ; việc yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến qua tài khoản VNeID cũng gây khó khăn cho một số doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các dự án lớn cần thời gian lấy ý kiến phối hợp liên ngành và tổ chức kiểm tra thực địa. Trong khi đó, một số chức năng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống có thời điểm cũng chưa thông suốt.

Trước thực tế trên, Cục Môi trường cho biết thời gian tới, việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hoàn thiện hệ thống thông tin và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ; hoàn thiện, cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cục Môi trường cũng xác định sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường./.

Xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM các dự án khai thác khoáng sản Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án khai thác khoáng sản theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ.