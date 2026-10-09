Quảng Ngãi: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Ngày 9/10, ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương vừa bàn giao cá thể tê tê cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 5/10, em A Thương, sinh năm 2008, trú thôn Lang Nước Lớn, xã Đăk Sao đã mang cá thể tê tê đến Công an xã Đăk Sao giao nộp.

Theo A Thương, con vật được bà con trong thôn phát hiện gần nhà Rông của thôn. Vì không ai biết cá thể là loài vật nào, cộng đồng thôn đã thống nhất mang đến giao nộp cho lực lượng chức năng.

“Hôm đó, mọi người trong thôn đang tập trung về nhà Rông để ăn mừng nhà Rông mới, thì phát hiện con vật này nằm cuộn tròn bên vệ đường. Bà con không ai biết đó là con gì, nhưng thấy đây là thú rừng nên mang đến Công an xã giao nộp. Đến đây em mới biết là tê tê, loài vật có trong sách đỏ,” em A Thương nói.

Theo Đại úy Phạm Tiến Tuy, Trưởng Công an xã Đăk Sao, đây là lần đầu tiên, Công an xã tiếp nhận cá thể động vật quý hiếm từ người dân.

Việc bà con nhân dân chủ động giao nộp cho thấy nhận thức của người dân về việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm, có trong sách đỏ đang dần được nâng lên. Qua đó, góp phần bảo vệ đa dạng hệ sinh thái rừng trên địa bàn./.

Quảng Trị: Tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân giao nộp Hành động trên của người dân góp phần bảo vệ động vật hoang dã, duy trì đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm trong cộng đồng.