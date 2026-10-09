Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại Gaza trong mùa Đông

Gần như toàn bộ người dân tại Dải Gaza đang cần hỗ trợ về nơi trú ẩn trước mùa Đông sắp tới, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino có nguy cơ gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ bị tàn phá nặng nề bởi xung đột.

Tuy nhiên, nguồn cung vật tư cứu trợ vẫn rất hạn chế do những biện pháp kiểm soát hàng hóa của Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc ngày 9/10 cảnh báo hiện tượng El Nino, được dự báo có thể đạt cường độ mạnh kỷ lục, sẽ làm gia tăng lượng mưa, gây ngập lụt và khiến nhiều công trình vốn bị hư hại do chiến tranh có nguy cơ sụp đổ. Hệ thống thoát nước tại Gaza cũng bị tàn phá nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo trong mùa mưa.

Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cho biết gần 2 triệu người tại Gaza đang cần hỗ trợ về nơi trú ẩn nhưng các tổ chức nhân đạo mới đáp ứng được khoảng 17% nhu cầu vật tư phục vụ mùa Đông. Trong khi đó, hơn một nửa số lều bạt và nơi trú ẩn tạm thời hiện có đã xuống cấp nghiêm trọng và cần được thay thế.

Theo IOM, khoảng 8.600 bộ vật tư dựng nơi trú ẩn khẩn cấp, bao gồm gỗ, bạt và các vật liệu thiết yếu, chưa được Israel cho phép đưa vào Gaza do bị xếp vào nhóm hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Mặc dù một số lều bạt đã được vận chuyển vào khu vực này, số lượng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Phía Israel viện dẫn các quan ngại an ninh để giải thích cho những hạn chế đối với hàng hóa đưa vào Gaza.

IOM cho biết hơn 3.600 công trình tại Gaza đã được xác định có nguy cơ mất an toàn và sụp đổ trong cuộc khảo sát hồi tháng 8. Đáng lo ngại, khoảng 1,8 triệu người đang sinh sống tại các khu vực dành cho người phải di dời, phần lớn nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt cao.

Bà Amy Pope kêu gọi tạo điều kiện để các tổ chức nhân đạo nhanh chóng mở rộng hoạt động cứu trợ, nhấn mạnh những gia đình đã nhiều lần phải sơ tán và chịu tổn thất nặng nề do chiến tranh cần được bảo đảm nơi trú ẩn an toàn trước mùa Đông./.

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