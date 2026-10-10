Mưa lớn gây ngập ngầm tràn, sạt lở một số công trình giao thông tại Quảng Trị

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 6 giờ ngày 10/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã khiến một số ngầm tràn bị ngập, gây sạt lở các công trình giao thông, thủy lợi và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trước dự báo mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trong 24 giờ qua, từ 1 giờ ngày 9/10 đến 1 giờ ngày 10/10, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 90-200mm; một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Lệ Thủy 295mm, Sen Thủy 291mm và Kiến Giang 216mm.

Khu vực phía Nam tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, riêng Hiền Lương 117mm.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông trong tỉnh tiếp tục dâng cao. Lúc 4 giờ ngày 10/10, mực nước sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang đạt 8,54m, trên báo động 1 là 0,54m; tại trạm Lệ Thủy đạt 1,81m, trên báo động 1 là 0,61m. Mực nước trên các sông khác dao động nhỏ, dưới mức báo động 1.

Đáng chú ý, mưa lớn đã gây ngập hai điểm ngầm tràn tại Km23 và Km25 trên Quốc lộ 9B, với độ sâu khoảng 0,5m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện qua lại.

Theo thống kê ban đầu, tại xã Vĩnh Hoàng, mưa lớn đã làm khoảng 1ha ruộng bị vùi lấp, 23m kênh đất bị hư hỏng. Tuyến đường giao thông từ thôn Mỹ Tú đi thôn Bắc Vĩnh Thái bị sạt lở hai bên với chiều dài khoảng 20m, sâu 0,5m. Ngoài ra, tại khu vực bãi biển Thái Lai, tuyến đê biển Vĩnh Thái bị sạt lở khoảng 30m² mái tấm lát bảo vệ chân cầu.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, trong ngày 10/10, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-180mm, có nơi trên 250mm. Khu vực phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi trên 120mm. Đặc biệt, cần đề phòng mưa cường suất lớn, có thể đạt 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 10-11/10, trên các sông ở Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông, ngập sâu tại các ngầm tràn và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp.

Các địa phương đã huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, dân quân, công an và các lực lượng tại chỗ; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, chia cắt.

Lực lượng dân quân các địa phương vùng ngập úng sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão 2026. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Đặc biệt, các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm tràn và khu vực thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng giao thông, kiên quyết không để người dân và phương tiện qua lại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục yêu cầu các địa phương, đơn vị duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại để kịp thời có phương án khắc phục./.

Từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị cục bộ có nơi mưa trên 150mm Từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.