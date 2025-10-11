20 gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025

Sức mạnh của tuổi trẻ nằm ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam.

Tối 11/10/2025 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, nhằm tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, 20 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Những tấm gương tiêu biểu ấy chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh rạng rỡ về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay - thế hệ mang trong mình lòng nhân ái, tri thức vững vàng, bản lĩnh kiên cường, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn xa.

Sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam./.