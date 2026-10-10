Triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ tại Cần Thơ

Ngày 10/10, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ theo dòng mẹ trên địa bàn thành phố, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Theo kế hoạch, đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai trên phạm vi toàn thành phố Cần Thơ, với 1.177 trường hợp là thân nhân liệt sỹ thuộc dòng họ ngoại nằm trong diện thu mẫu.

Công an thành phố bố trí 7 điểm thu nhận mẫu tại Công an xã Mỹ Tú, Công an xã Phú Lộc, Công an xã Trần Đề, Công an xã Tân Bình, Công an phường Vị Tân, Công an xã Trường Thành và Công an phường Hưng Phú.

Tại các điểm thu nhận, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với cán bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), đơn vị kỹ thuật lấy mẫu và các lực lượng liên quan tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin, hướng dẫn thân nhân liệt sỹ thực hiện các thủ tục cần thiết và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN theo đúng quy định.

Công tác thu nhận được tổ chức khoa học, chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng danh sách, hạn chế tối đa việc bỏ sót hoặc nhầm lẫn.

Để việc thu mẫu đạt hiệu quả, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Cần Thơ đã phối hợp công an các xã, phường chủ động rà soát, xác minh danh sách thân nhân thuộc diện thu mẫu; thông báo, vận động thân nhân tham gia đúng thời gian, địa điểm; hướng dẫn kê khai các phiếu thông tin cần thiết và chuẩn bị thẻ căn cước để phục vụ xác thực thông tin.

Lực lượng công an cơ sở cũng bố trí cán bộ trực tiếp phối hợp đưa, đón, hướng dẫn thân nhân trong quá trình tham gia thu mẫu, nhất là đối với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ theo dòng mẹ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ là một dữ liệu phục vụ công tác khoa học, mà còn là thêm một cơ hội để kết nối thông tin, góp phần đưa các liệt sỹ chưa xác định được danh tính trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Công an thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoạt động thu nhận mẫu diễn ra chính xác, an toàn, khoa học, đúng quy định, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”./.

Tăng năng lực giám định ADN để hơn 207.000 hài cốt liệt sỹ có thêm cơ hội được xác định danh tính Việc số hóa giúp quản lý chính xác mẫu, kết nối dữ liệu ADN, hạn chế nhầm lẫn và góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sỹ.