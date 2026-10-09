Quảng Trị tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Ngày 9/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 4 hài cốt liệt sỹ tại các hang đá thuộc tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo lực lượng chức năng, các hài cốt liệt sỹ được quy tập vào ngày 8/10, trong đó có 1 hài cốt được phát hiện tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha; 3 hài cốt được phát hiện tại khu vực bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay.

Cụ thể, tại khu vực bản Noỏng Ping, 1 hài cốt được tìm thấy còn 7 chiếc răng, một số đoạn xương; nhiều phần xương khác đã vỡ vụn hoặc phân hủy. Di vật được tìm thấy gồm 2 mảnh tăng bộ đội, một mảnh võng bộ đội và một vỏ đạn AK.

Đối với 3 hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Phôn Khăm, hài cốt thứ nhất có 30 chiếc răng cùng nhiều đoạn xương cẳng tay, xương cánh tay, xương đòn và xương cẳng chân. Các di vật gồm 3 mảnh tăng bộ đội, một vỏ lon thịt hộp, 2 thỏi pin, một đầu đạn và một mảnh gang bom.

Hài cốt thứ hai còn 2 chiếc răng cùng một số mảnh xương đã gãy, vỡ vụn; các bộ phận khác đã phân hủy hoàn toàn. Di vật đi kèm gồm 2 mảnh tăng bộ đội, một viên đạn trung liên, một đầu đạn và một đế dép cao su.

Hài cốt thứ ba có 29 chiếc răng, hộp sọ còn nguyên cùng nhiều đoạn xương tay, xương đùi, xương cẳng chân và xương hàm. Di vật được phát hiện gồm 3 mảnh tăng bộ đội, một vỏ lon thịt hộp, một đoạn dây điện, 2 viên đạn trung liên và một lọ thuốc Penicillin.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sỹ cùng di vật được đơn vị đưa về nhà quàn, bảo quản chu đáo để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Quá trình tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, điều kiện tìm kiếm hạn chế và thông tin về liệt sỹ ngày càng ít. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sỹ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 vẫn nỗ lực bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sỹ trở về với Tổ quốc, quê hương.

Việc tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Khăm Muồn góp phần thực hiện mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sỹ của tỉnh Quảng Trị trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”./.

Cà Mau: Rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Tổ 2 đang tiếp tục rà soát mở rộng vị trí tìm kiếm tại các khu vực trống này với quyết tâm cao nhất, không để sót lại hài cốt của các anh hùng liệt sỹ.

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