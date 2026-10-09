Cà Mau: Rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 9/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, cán bộ, chiến sỹ Tổ 2 - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cất bốc và quy tập thành công 1 hài cốt liệt sỹ tại địa bàn ấp Tân Bửu (xã Tân Hưng, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trên địa bàn tỉnh từ khi đội đi vào hoạt động đến nay lên 8 bộ.

Trước đó, qua nỗ lực đào tìm và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu còn gọi là nghĩa trang Bộ Mão (xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau), Tổ công tác đã phát hiện các di vật, dấu vết quan trọng gồm ván hòm và cao su.

Tiếp tục mở rộng phạm vi sang các khu vực xung quanh, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số mảnh xương cốt của liệt sỹ; các bộ phận còn lại đã phân hủy theo thời gian.

Theo đánh giá sơ bộ từ cơ quan chức năng, phần xương cốt được tìm thấy đảm bảo đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ cho công tác xét nghiệm, xác định danh tính liệt sỹ sau này. Toàn bộ quy trình cất bốc và quy tập tại hiện trường được triển khai khẩn trương, tỉ mỉ, trang trọng và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định.

Khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu (Bộ Mão) xã Tân Hưng trước đây từng là nơi an táng của khoảng 50 liệt sỹ, trong đó, có gần 30 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 10 (d10), số còn lại là bộ đội địa phương và dân quân du kích. Do sơ đồ mộ chí đã bị thất lạc qua chiến tranh, công tác quy tập gặp rất nhiều khó khăn và phải chia thành nhiều giai đoạn: Khoảng năm 1985-1986 quy tập được 15 mộ; đến giai đoạn 2000-2001 tiếp tục phát hiện thêm từ 1-2 hài cốt liệt sỹ tại khu vực phía sau nghĩa trang tạm.

Hiện nay, phần lớn diện tích khu vực này đã trở thành đất ở của người dân. Tuy nhiên, qua khảo sát, lực lượng chức năng nhận định vẫn còn một số khoảng đất trống chưa xây dựng và khu vực góc phía trong nghĩa trang tạm cũ có khả năng cao vẫn còn sót mộ liệt sỹ.

Lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Tổ 2 đang tiếp tục rà soát mở rộng vị trí tìm kiếm tại các khu vực trống này với quyết tâm cao nhất, không để sót lại hài cốt của các anh hùng liệt sỹ.

Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức lễ tiễn đưa 1.798 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ về Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN, xác định danh tính.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, từ tháng 6 đến hết tháng 9/2026, đơn vị đã tiến hành khai quật tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn, thu thập tổng cộng được trên 2.500 mẫu sinh phẩm.

Trước đợt vận chuyển này, tỉnh đã hoàn thành bàn giao 772 mẫu hài cốt liệt sỹ được khai quật tại 2 nghĩa trang liệt sỹ Trần Văn Thời và Phước Long cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để thực hiện theo đúng quy trình quy định./.

Cà Mau: Lần theo dấu vết ký ức, quyết tâm trả lại tên cho các liệt sỹ Trong "Chiến dịch 500 ngày đêm," Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã tiến hành khai quật 1.025 phần mộ tại hai nghĩa trang liệt sỹ xã Trần Văn Thời và xã Phước Long, thu thập 772 mẫu hài cốt.