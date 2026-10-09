Đồng Nai: Làm rõ việc đặt biển “né trạm thu phí” trên đường dân sinh

Những ngày qua, trên tuyến đường dân sinh qua ấp Đồng Tiến, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai xuất hiện hai biển thông báo cảnh báo các hành vi né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu và xử lý. Việc này khiến người dân, tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đường lo ngại hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa, đưa đón khách có thể bị ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đặt biển và cho rằng việc tự ý đặt biển trên đường dân sinh là không đúng quy định.

Đi trên đường dân sinh nhưng lo bị “ghi hình, truy thu”

Hai tấm biển được đặt tại hai đầu tuyến đường qua ấp Đồng Tiến, xã Đồng Tâm với nội dung cảnh báo các hành vi né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu và xử lý.

Dù trên biển không thể hiện nội dung cấm phương tiện lưu thông, cách thể hiện này vẫn khiến nhiều tài xế băn khoăn, nhất là những người thường xuyên đi qua tuyến đường để giao hàng, đón trả khách hoặc đến nhà dân trong khu vực.

Anh Đặng Văn Chung, một tài xế ôtô thường xuyên lưu thông qua tuyến đường cho rằng, việc đặt biển như trên dễ khiến người dân hiểu đây là tuyến đường bị hạn chế phương tiện.

“Tôi thấy cắm biển như thế này bất cập quá. Rất mong cơ quan chức năng xem xét cái biển này để bà con yên tâm lưu thông, vận chuyển hàng hóa,” anh Chung nói.

Không chỉ tài xế vận chuyển hàng hóa, những người làm dịch vụ vận tải hành khách cũng cho rằng việc đi qua tuyến đường này xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Chị Lê Thị Tuyết Lan, tài xế taxi cho biết, tuyến đường được sử dụng để đưa đón khách sinh sống trong khu vực. Theo chị, tài xế phải căn cứ vào địa chỉ của hành khách để lựa chọn lộ trình phù hợp; việc đi qua tuyến đường này để đến nhà khách không đồng nghĩa với né trạm thu phí.

“Nhà khách ở đâu thì tụi em phải chở tới nhà khách đến đó, đường nào thuận tiện thì tụi em đi thôi. Em làm dịch vụ taxi thì nhà khách ở trong này thì bắt buộc tụi em phải ra đường này và vào đường này thường xuyên,” chị Lan nói.

Xe tải lưu thông qua lối vào khu dân cư ấp Đồng Tiến, nơi có biển cảnh báo ghi hình, truy thu và xử lý các hành vi né tránh trạm thu phí. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đối với người dân sinh sống ngay gần khu vực trạm thu phí, việc xuất hiện biển cảnh báo cũng tạo tâm lý lo lắng trong quá trình đi lại hằng ngày. Anh Nguyễn Đình Nghĩa, một người dân sống gần trạm thu phí cho rằng, nếu người dân đi vào tuyến đường dân sinh nhưng bị ghi hình thì không rõ sau đó việc xử lý sẽ được thực hiện như thế nào. “Tôi thấy việc này chưa hợp lý, mong cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện,” anh Nghĩa nói.

Chính quyền khẳng định không có chủ trương đặt biển

Theo tìm hiểu, Trạm thu phí số 2 đoạn qua xã Đồng Tâm có mức phí từ 40.000 đồng/lượt đối với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải hành khách công cộng; mức cao nhất là 196.000 đồng/lượt đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.

Do mức phí tương đối cao, một số tài xế tìm cách lựa chọn các tuyến đường khác để lưu thông. Tuy nhiên, với người dân sinh sống, làm việc trên tuyến đường dân sinh, việc đi lại qua đây là nhu cầu thường xuyên và phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Để kiểm soát tình trạng phương tiện né trạm thu phí, theo phản ánh của người dân, phía trạm thu phí đã nhiều lần đặt biển cảnh báo tại tuyến đường này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng tuyến đường trên là đường dân sinh và việc tự ý đặt biển không thuộc thẩm quyền của đơn vị thu phí.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm cho biết, địa phương đã nắm thông tin về việc xuất hiện biển cảnh báo trên tuyến đường. “Hiện nay xã cũng đã nắm được thông tin về việc có một bảng cấm, ngăn cấm xe tránh trạm thu phí và xã cũng khẳng định là bảng này không phải do chính quyền cắm. Chúng tôi cũng đang xác minh là đơn vị nào cắm biển và sẽ tiến hành lập biên bản và sẽ tháo dỡ,” ông Phương cho biết.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng liên quan đến việc ngăn cản phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Tháng 12/2025, địa phương cũng từng phát hiện tình trạng đơn vị trạm thu phí có hành vi ngăn cản người dân lưu thông và đã chỉ đạo lực lượng Công an mời đơn vị liên quan lên làm việc.

“Chúng tôi khẳng định vấn đề này là hoàn toàn không đúng theo quy định pháp luật và chính quyền không có chủ trương ghi hình người dân lưu thông để truy thu. Đây là một hành vi không đúng theo quy định pháp luật hiện hành,” ông Nguyễn Thanh Phương nhấn mạnh.

Trạm thu phí số 2 trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, có mức phí từ 40.000 đồng/lượt đối với xe dưới 12 chỗ ngồi đến 196.000 đồng/lượt đối với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ông Nguyễn Thanh Phương cho biết thêm, địa phương sẽ lập biên bản, tháo dỡ biển và giao bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra tuyến đường nhằm ngăn chặn việc tái diễn tình trạng tự ý đặt biển cảnh báo, cấm hoặc hạn chế người dân lưu thông.

Việc kiểm soát phương tiện né trạm thu phí cần được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định; đồng thời phân biệt rõ giữa phương tiện cố tình né phí với người dân, doanh nghiệp sử dụng đường dân sinh để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, kinh doanh. Điều người dân mong muốn là tuyến đường được duy trì thông thoáng, việc đi lại hằng ngày không bị ảnh hưởng bởi những biển báo do các đơn vị tự ý đặt ra.

Với hướng xử lý được chính quyền địa phương đưa ra, người dân đang chờ các biển cảnh báo được tháo dỡ; đồng thời tuyến đường được kiểm tra thường xuyên để bảo đảm việc lưu thông bình thường, đúng quy định./.

Chính thức tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1A Các đơn vị phấn đấu cuối tháng 8 này hoàn thành tháo dỡ toàn bộ kết cấu trạm; sau đó sẽ gia cố, hoàn thiện mặt đường khu vực trạm thu phí.