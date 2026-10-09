Công bố chương trình "Sinh viên thế hệ mới 2026" hướng về thế hệ Z

Ngày 9/10, Herbalife Việt Nam công bố chính thức đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế "Sinh viên Thế hệ mới 2026" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Với chủ đề "Quê mình có việc, thế hệ Z Việt có cách” mùa thứ tư của chương trình hướng đến mục tiêu tiếp sức cho sinh viên biến những ý tưởng sáng tạo thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

Điểm nhấn của mùa thứ tư là sự mở rộng lần đầu tiên sang phiên bản trực tuyến trên nền tảng website Sinhvienthehemoi.com, với sự hợp tác của báo điện tử VnExpress. Điều này tạo điều kiện để sinh viên trên toàn quốc trực tiếp chia sẻ những vấn đề quan tâm và đề xuất giải pháp dưới góc nhìn của thế hệ trẻ.

Ban tổ chức thảo luận về Chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về thành phần ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh với vai trò Cố vấn Chuyên môn. Ban giám khảo bao gồm Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Diệu Hồng; Thạc sĩ Hà Ánh Phượng và doanh nhân Nguyễn Văn Thanh. Người dẫn chương trình là Khánh Vy và Sơn Lâm, cùng các người có sức ảnh hưởng đồng hành như diễn viên Phạm Bảo Hân, Nguyễn Quang Anh, ca sĩ – nhạc sĩ 14 Casper và ca sĩ Đỗ Nam Sơn.

Đại diện Herbalife Việt Nam và Campuchia, Tổng Giám đốc Vũ Văn Thắng chia sẻ: "Với thông điệp 'Dinh dưỡng lành mạnh tiếp sức nhịp sống trẻ', chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa nhận thức về dinh dưỡng lành mạnh và lối sống năng động trong chính nhịp sống của người trẻ hôm nay".

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau ba mùa phát sóng, chương trình đã ghi nhận sự tham gia của 76 trường đại học với 320 dự án đăng ký, 28 dự án được lựa chọn vào vòng ghi hình và đạt 99,2 triệu lượt xem trên các nền tảng. "Sinh viên Thế hệ Mới 2026" sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 17/10/2026.

Ban tổ chức tặng hoa Đại diện Herbalife. (Ảnh: PV/Vietnam+)