Quảng Trị: Tặng bằng khen cho nam thanh niên dũng cảm cứu sống 4 học sinh

Ngày 9/10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Phương đã ký quyết định tặng Bằng khen cho anh Lê Hoàng Minh (28 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, phường Nam Đông Hà) vì có thành tích đột xuất trong ứng cứu người bị nạn và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại khu vực biển thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23/9, khi đang tắm biển tại khu vực thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt, nhóm 5 học sinh đến từ thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình đã không may bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Phát hiện sự việc trong lúc câu cá gần đó, anh Minh nhanh chóng tìm phương tiện hỗ trợ, trực tiếp bơi ra biển cứu được 4 học sinh, đưa vào bờ an toàn.

Anh Minh cũng phối hợp, cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh còn lại mất tích.

Ngày 25/9, Ủy ban Nhân dân phường Nam Đông Hà đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất anh Lê Hoàng Minh vì hành động dũng cảm cứu người và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại khu vực biển xã Nam Cửa Việt.

Hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy lao mình xuống biển cứu các học sinh bị đuối nước của anh Lê Hoàng Minh thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn.

Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hành động vì sự an toàn và tính mạng của người khác./.

Quảng Trị: Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh cứu người đuối nước Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị biểu dương tinh thần dũng cảm của em Lê Đức Trung, đồng thời khẳng định đây là tấm gương sáng về lòng nhân ái, tinh thần giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn của thế hệ trẻ.