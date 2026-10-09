Liên tiếp phát hiện, quy tập các hài cốt liệt sỹ tại Việt Nam và Lào

Ngày 9/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” từ ngày 1 đến ngày 8/10/2026, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm và liên tiếp phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sỹ.

Cụ thể, từ ngày 5 đến ngày 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây là khu vực nằm trên nền một nghĩa trang cũ, nơi trước đây bộ đội ta đưa các liệt sỹ hy sinh tại Lào về an táng.

Sau quá trình nỗ lực tìm kiếm, tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, các cán bộ, chiến sỹ đã phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, thắt lưng, đinh đóng quan tài, mảnh bom, dây điện thông tin và các mảnh xương. Đáng chú ý, có một hài cốt liệt sỹ được tìm thấy cùng tấm bia ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ và năm hy sinh. Thông tin trên bia cùng các di vật được bảo quản để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh theo quy định.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, tại khu vực rừng tràm bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 18 hài cốt liệt sỹ.

Ở khu vực phía Nam Quảng Trị, trong thời gian từ ngày 1 đến 8/10/2026, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 đã mở rộng địa bàn tìm kiếm, phát hiện và quy tập 7 hài cốt liệt sỹ tại các địa bàn: khu vực Thành Cổ, phường Quảng Trị; khu phố 4, phường Quảng Trị và thôn Nam Long, xã Ái Tử. Nhiều di vật được tìm thấy cùng các hài cốt gồm: tăng, dao găm, bát B52, thắt lưng và cúc áo quân phục. Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sỹ và di vật được bảo quản cẩn thận, phục vụ nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin đồng thời được chăm sóc, hương khói chu đáo theo quy định.

Ngoài ra, tại Lào, ngày 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 cũng đã tìm kiếm, cất bốc 4 hài cốt liệt sỹ tại các hang đá thuộc tỉnh Khăm Muồn. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha; 3 hài cốt còn lại tại khu vực bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay.

Cụ thể, 1 hài cốt tại bản Noỏng Ping còn 7 chiếc răng và một số đoạn xương, nhiều phần đã vỡ vụn hoặc phân hủy. Các di vật gồm hai mảnh tăng bộ đội, một mảnh võng bộ đội và một vỏ đạn AK. Còn 3 hài cốt tại bản Phôn Khăm có mức độ phân hủy khác nhau, còn răng và một số đoạn xương cùng nhiều di vật như mảnh tăng bộ đội, vỏ lon thịt hộp, đạn, đầu đạn, đế dép cao su, thỏi pin, dây điện và một lọ thuốc penicillin.

Các hài cốt cùng di vật được đưa về nhà quàn, bảo quản chu đáo để phục vụ xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Việc liên tiếp phát hiện, quy tập hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước góp phần bổ sung thông tin phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”./.

Quảng Trị tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sỹ cùng di vật được đơn vị đưa về nhà quàn, bảo quản chu đáo để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.