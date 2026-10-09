Mưa lớn, Quốc lộ 28B qua Lâm Đồng bị sụt trượt, xuất hiện vết nứt tim đường

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam), do ảnh hưởng của mưa lớn, mặt đường Quốc lộ 28B đã bị sụt trượt, xuất hiện các vết nứt và nhà thầu đã rào chắn khu vực bị sạt lở, đào mở phần đường tạm phía phải tuyến để thông xe.

Theo đó, đoạn tuyến từ cầu cạn CC3 đến cầu cạn CC4 thuộc Gói thầu XD02 thi công xây dựng đoạn Km42-Km69 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) và tỉnh Lâm Đồng đã thi công cơ bản hoàn thành mặt đường bê tông xi măng và thảm bê tông nhựa từ 31/1/2026 góp phần đáp ứng nhu cầu giao thông trên tuyến.

Trong quá trình khai thác, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết phức tạp và cực đoan, mưa kéo dài nhiều ngày liên tục với lượng mưa rất lớn.

Cụ thể, đến ngày 7/10 xuất hiện sụt trượt mái taluy dương tại vị trí Km45+656-Km45+753, đồng thời tầng đường phía trên (trên đỉnh của vị trí sạt taluy dương) mặt đường đoạn Km46+140-Km46+180 xuất hiện vết nứt giữa mặt đường và lề đường. Mặt đường bê tông xi măng tại vị trí Km45+753 (tiếp giáp với đường bê tông nhựa) cũng xuất hiện hư hỏng, nứt vỡ.

Ngày 8/10, mưa tiếp tục diễn biến phức tạp, mặt đường tại vị trí Km46+140-Km46+180 tiếp tục sụt trượt, vết nứt tại tim đường tiếp tục mở rộng từ 2-4cm, lề đường và phần gia cố mái taluy âm, hệ thống hộ lan bị sụt lún khoảng 0,5m.

Theo hồ sơ thiết kế bảo vệ thi công được duyệt tại vị trí Km45+656-Km45+753, tuyến bám theo tuyến đường cũ, không tác động vào mái taluy dương. Qua mùa mưa bão năm 2025, mái taluy dương đã xuất hiện chuyển vị và đã được xử lý bằng giải pháp hót phần đất sụt và xếp tường rọ đá. Tại vị trí Km46+140-Km46+180 đã được bổ sung giải pháp gia cố mái taluy âm bằng bê tông xi măng lưới thép.

Hiện tại Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung đã yêu cầu nhà thầu rào chắn khu vực bị sạt lở, đào mở phần đường tạm phía phải tuyến (taluy dương) để thông xe và đề xuất giải pháp với Cục Đường bộ Việt Nam để xem xét bảo đảm tính ổn định.

“Đối với các vị trí mặt đường bê tông xi măng bị nứt vỡ, nhà thầu đã huy động máy móc và đang khẩn trương khắc phục, thay thế, dự kiến hoàn thành trước ngày 17/10 tới,” lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho hay./.

Hoàn thành Dự án cải tạo Quốc lộ 28B, tiết kiệm chi phí hàng trăm tỷ đồng Sau hơn 2 năm thi công, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, tăng cường liên kết vùng giữa các địa phương.