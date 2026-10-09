Đà Nẵng cấm xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên Quốc lộ 14D từ ngày 10/10

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, tuyến đường huyết mạch nối từ đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thông thương hàng hóa Việt-Lào và phục vụ đi lại cho bà con miền núi tại ba xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê (thành phố Đà Nẵng).

Từ ngày mai 10/10, các loại xe ôtô tải từ 4 trục trở lên sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này để phục vụ thi công dự án, đảm bảo an toàn giao thông.

Người dân đồng tình, ủng hộ

Những năm qua, tuyến Quốc lộ 14D đã bị hư hỏng nặng nề, mặt đường bong tróc, lồi lõm, nguyên nhân vì mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn trên 4 trục chở quặng từ Lào về Việt Nam “cày nát” mặt đường.

Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay, mặt đường thường xuyên bị hư hỏng, trơn trượt, lầy lội, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt và môi trường sống của người dân. Vì vậy, việc chính quyền cấm lưu thông các loại xe tải cỡ lớn để cải tạo đường được bà con nhân dân sinh sống dọc tuyến quốc lộ này rất đồng tình, ủng hộ.

Theo ông BhNước Ruối (thôn A Bát, xã Nam Giang), từ 3, 4 năm nay, tình trạng xe tải lớn chở quặng chạy rầm rộ trên Quốc lộ 14D khiến nhiều người bức xúc, gây hư hỏng đường xá, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi đi lại.

Ông mong muốn tuyến đường sớm được nâng cấp, sửa chữa để bà con có thể đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn, nhất là trong mùa mưa.

Đồng quan điểm, anh Hà Như Hoàng (thôn A Bát, xã Nam Giang) cũng cho biết, tuyến đường này hiện giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, các loại xe tải cỡ lớn khi lưu thông sẽ làm văng bùn đất, đá sỏi lên người đi đường.

Các loại xe tải trên 4 trục cũng có kích thước lớn, khi lưu thông chiếm gần hết lòng đường, gây khó khăn cho việc triển khai nâng cấp, cải tạo đường. Vì vậy, việc tạm dừng lưu thông đối với các loại xe này là rất cần thiết.

Người dân xã Nam Giang cũng kỳ vọng dự án sớm hoàn thành, giao thông thuận lợi, an toàn hơn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các xã miền núi.

Đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 6/2026.

Sau khi khởi công, chủ đầu tư đã triển khai các bước lập thiết kế bản vẽ thi công, huy động máy móc triển khai thi công đối với phạm vi đoạn tuyến đã có bản thiết kế; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng và các xã hoàn thành kiểm đếm, lập phương án bồi thường chi tạm ứng cho bà con để bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án từ khi khởi công đến nay còn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Hữu Hòa (Trưởng phòng Quản lý Giám sát 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng), tuyến đường vừa được thi công vừa kết hợp khai thác, nên ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công trình.

Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 250 lượt xe tải lớn (trên 4 trục) lưu thông qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Kết cấu mặt đường đang thi công là cấp phối đá dăm gia cố ximăng 4% dày 15cm, nếu chưa đủ thời gian đảm bảo cường độ đã phải chịu tải trọng xe lưu thông thì chất lượng công trình sẽ không đảm bảo.

Xuất phát từ thực tế này, chủ đầu tư đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan chuyên môn xem xét hạn chế xe tải trên 4 trục lưu thông trên Quốc lộ 14D trong thời gian thi công dự án.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trong quá trình triển khai dự án, Sở Xây dựng đã chỉ đạo chủ đầu tư triển khai công tác đảm bảo giao thông hằng ngày liên tục nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nguyên nhân là tuyến đường Quốc lộ 14D có nhiều xe tải nặng đi lại, đặc biệt là xe chở quặng, cộng thêm thời tiết thường xuyên có mưa nên đường phát sinh hư hỏng nặng thêm.

Nguy cơ không đảm bảo an toàn đi lại tại các đoạn đèo dốc là rất cao, xe ôtô tải từ 4 trục trở lên có thể gây tắc giao thông, gây nguy hiểm cho người dân trong các trường hợp cấp cứu, chuyển bệnh nhân…

Vì vậy, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông báo về việc cấm xe 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến, từ ngày 10/10/2026 cho đến khi công trình hoàn thành, giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

Đối với các xe chở quặng thì Sở Xây dựng thành phố đề nghị tính toán đi bằng các cung đường khác, hoặc có phương án trung chuyển sang xe tải thông thường (tải trọng nhỏ hơn 25 tấn).

Khi tuyến đường hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa (dự kiến năm 2027) thì sẽ đảm bảo an toàn để tất cả các phương tiện được phép lưu thông thuận lợi, an toàn…/.

Đà Nẵng cấm xe ôtô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên Quốc lộ 14D Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư tổ chức triển khai lắp đặt biển báo; kịp thời báo cáo những bất cập để điều chỉnh cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, khả năng lưu thông trên quốc lộ 14D.