Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc Việt tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chiều 9/10, Ngày hội Giao lưu và Hòa nhập Seoul lần thứ hai đã diễn ra tại Quảng trường Oullim, thuộc khu phức hợp văn hóa Dongdaemun Design Plaza (DDP).

Tham dự sự kiện có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam Nguyễn Thị Thái Bình cùng đại diện các cơ quan ngoại giao và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại thủ đô Seoul.



Với chủ đề “Hòa nhập trong đa dạng, Kết nối một Seoul”, sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ người nước ngoài tại Seoul tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối giữa người nước ngoài với người dân sở tại, đồng thời hỗ trợ cộng đồng quốc tế hòa nhập vào đời sống xã hội tại thủ đô Seoul.



Ngày hội tổ chức nhiều hoạt động như tư vấn thông tin và đời sống dành cho người nước ngoài, trải nghiệm làm đẹp theo phong cách Hàn Quốc (K-Beauty), kiểm tra thể lực, tư vấn sức khỏe, tìm hiểu văn hóa truyền thống Hàn Quốc và khám phá văn hóa các quốc gia. Chương trình tạo cơ hội để người tham dự giao lưu trực tiếp, tìm hiểu những nét văn hóa khác biệt và tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng.



Gian hàng Việt Nam do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc giới thiệu thu hút sự quan tâm của khách tham quan với các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc như áo dài, nón lá, đồ thủ công mỹ nghệ và mô hình văn hóa dân gian.

Những hình ảnh và sản phẩm truyền thống góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước, con người và truyền thống dân tộc.



Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình tham dự ngày hội và cùng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc giới thiệu gian hàng Việt Nam.

Hoạt động thể hiện sự đồng hành của Đại sứ quán với cộng đồng người Việt Nam trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời phát huy vai trò của các hội đoàn trong quảng bá văn hóa Việt Nam và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại Hàn Quốc.



Bên cạnh các gian hàng trải nghiệm, chương trình sân khấu có những tiết mục biểu diễn đàn gayageum, K-pop và võ thuật Taekwondo, giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa hoạt động tư vấn, trải nghiệm và biểu diễn nghệ thuật góp phần tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa, tăng cường sự hiểu biết giữa người dân địa phương và cộng đồng quốc tế.



Thông qua ngày hội, Seoul hướng tới xây dựng môi trường sống cởi mở, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Việc giới thiệu văn hóa Việt Nam tại sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hàn Quốc./.

Thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc Thông qua nhiều hoạt động từ văn hóa, giáo dục đến kinh tế, khoa học-công nghệ, thể thao, du lịch, Hội hữu nghị Việt-Hàn TP Hồ Chí Minh đã kết nối người dân hai nước, giúp hai dân tộc hiểu nhau hơn.

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