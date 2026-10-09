Tìm đường cho vừng Việt Nam vào chuỗi thực phẩm Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, từ ngày 5-10/10, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã có chuyến khảo sát và làm việc tại Hàn Quốc.

Chuyến công tác nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác công-tư và tăng cường liên kết chuỗi giá trị nông sản trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.



Các biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết trong chuyến công tác đã xác lập khung hợp tác chiến lược có thời hạn 5 năm giữa phía Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc dưới sự tư vấn và điều phối của Đơn vị tư vấn quản lý dự án (PMC).

Các biên bản ghi nhớ định ra mô hình liên kết chuỗi giá trị khép kín, trong đó tính kỷ luật và sự minh bạch về tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu, chuyển dịch tư duy sản xuất từ việc bán những gì sẵn có sang sản xuất theo đúng cam kết đặt hàng của thị trường.

Về phương thức hợp tác và phân định trách nhiệm, các văn bản đã quy định rõ ràng nghĩa vụ của từng bên trong từng khâu của chuỗi giá trị. Các đối tác Hàn Quốc đảm nhận vai trò định hướng thị trường, chuyển giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm. Trong khi đó, phía Việt Nam đảm nhận vai trò tổ chức và tuân thủ quy trình sản xuất.



Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động hợp tác, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - cho biết các dự án Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và mô hình phát triển chuỗi giá trị của Hàn Quốc mang tính thực tiễn cao, rất phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng nông nghiệp trọng điểm như Nghệ An và Đồng Tháp.

Việc kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp nhập khẩu, hợp tác xã và hệ thống khuyến nông giúp chuyển hóa các tiêu chuẩn khắt khe thành hướng dẫn kỹ thuật cụ thể trên đồng ruộng, đảm bảo chất lượng nông sản ổn định qua từng mùa vụ.



Không dừng lại ở câu chuyện hạt vừng, hoạt động lần này còn mở ra dư địa hợp tác rộng lớn cho nhiều mặt hàng nông sản khác của Việt Nam. Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các đại diện ngoại giao và cơ quan chuyên môn nhấn mạnh nông sản hai nước có tính bổ trợ cao.

Bên cạnh vừng, các nhóm hàng tiềm năng như càphê, chè, rau củ quả và trái cây (xoài, chuối, vải) hoàn toàn có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm (K-Food) của Hàn Quốc.



Nhu cầu hợp tác đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với nông sản Việt Nam cũng đang lan tỏa sang các ngành hàng khác. Nhân chuyến công tác này, một doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên về phân phối thực phẩm, đồ uống và nông sản đã đề nghị kết nối xây dựng vùng nguyên liệu, thu mua cam chế biến phục vụ thị trường hai nước./.

Xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt 25,66 tỷ USD trong 8 tháng qua Trong top "các mặt hàng xuất khẩu chính" trong 8 tháng qua, rau quả có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 6,02 tỷ USD. Tiếp theo là càphê 6 tỷ USD; điều 3,35 tỷ USD; gạo 2,86 tỷ USD.

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