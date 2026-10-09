Các gia đình Hàn Quốc đang lựa chọn Phú Quốc như một điểm đến ưa thích

Tại nhà hàng phục vụ bữa sáng trong khuôn viên Premier Village Phu Quoc Resort, anh Choi Hyun-ho - một người cha Hàn Quốc ngoài 30 tuổi đang đi du lịch cùng vợ, hai con nhỏ (5 tuổi và 1 tuổi) cùng cha mẹ - đang nhẹ nhàng dỗ dành đứa con út khi bé cựa quậy trong vòng tay anh.

Khi được hỏi về xu hướng ngày càng phổ biến trong cộng đồng du khách Hàn Quốc - coi Phú Quốc là điểm đến thay thế cho Guam và Saipan (hai vùng lãnh thổ hải đảo của Mỹ vốn được các gia đình ưa chuộng từ lâu) - anh Choi đã trả lời ngay lập tức: "Tổng chi phí vé máy bay (đến Phú Quốc) cho cả gia đình sáu người chúng tôi là khoảng 2 triệu won (1.350 USD). Mức giá này rẻ hơn nhiều so với đi Guam hay Saipan."

Vợ anh cũng chỉ ra một yếu tố khác: chi phí hợp lý sau khi đến nơi.

"Giá cả ở đây thấp hơn," cô nói. "Các khách sạn tại đây nổi tiếng với dịch vụ trông trẻ, điều này thực sự hữu ích khi đi du lịch cùng con nhỏ."

Trong nhiều thập kỷ, Guam và Saipan là những điểm đến quen thuộc của các gia đình Hàn Quốc muốn tận hưởng kỳ nghỉ biển thuận tiện, nhờ thời gian di chuyển ngắn và các khu nghỉ dưỡng thân thiện với gia đình.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành du lịch địa phương cho biết sức hút của hai hòn đảo này đã giảm sút trong những năm gần đây do biến động tiền tệ và chi phí nhiên liệu tăng cao, kéo theo giá vé máy bay đắt đỏ hơn.

Căng thẳng tại Trung Đông càng làm gia tăng áp lực, gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu và buộc các hãng hàng không phải tăng giá vé cũng như cắt giảm bớt các đường bay.

Gần đây, Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến thay thế hàng đầu cho du khách Hàn Quốc. Năm 2025, có khoảng 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam, chỉ đứng sau lượng khách Trung Quốc (với 5,2 triệu lượt).

Nơi lưu trú được thiết kế dành cho gia đình

Tại hòn đảo lớn nhất Việt Nam, các khu nghỉ dưỡng và khách sạn ngày càng chú trọng đến thiết kế phù hợp với nhu cầu của các gia đình.

Nơi lưu trú mang lại nhiều trải nghiệm vui chơi thú vị nhất cho trẻ em có lẽ là JW Marriott, nơi được xây dựng dựa trên ý tưởng về một trường đại học hư cấu từ thế kỷ 19.

Ý tưởng này không chỉ dừng lại ở khâu trang trí. Ví dụ, khu spa được thiết kế theo phong cách "lớp học nấm" gợi nhớ đến câu chuyện "Alice ở xứ sở thần tiên." Ở những khu vực khác, các tòa nhà mang tông màu pastel, không gian tựa như thư viện và các lớp học theo chủ đề tạo nên cảm giác về một khuôn viên trường học được tái hiện cho mục đích nghỉ dưỡng.

Các khu nghỉ dưỡng khác tuy không mang đậm tính dàn dựng sân khấu nhưng lại rất thiết thực. Nhiều nơi chú trọng cung cấp các phòng thông nhau dành cho gia đình đa thế hệ.

Hoàng hôn tuyệt đẹp ngắm từ Dinh Cậu Phú Quốc. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Gặp nhau ở điểm giao thoa

Một số địa điểm du lịch vốn dĩ đã rất ấn tượng, nhưng chúng còn trở nên hấp dẫn hơn nữa khi kết hợp với các trải nghiệm lân cận. Cầu Hôn (Kiss Bridge) trên đảo Phú Quốc là một ví dụ điển hình.

Hai nhánh cầu hẹp vươn mình ra biển và gần như chạm vào nhau sau quãng đường dài 800 mét. Ban ngày, các cặp đôi đi từ hai phía và gặp nhau ở điểm giữa để trao nụ hôn và chụp ảnh, trong khi flycam bay lượn phía trên để ghi lại khoảnh khắc ấy.

Khi màn đêm buông xuống, không gian nơi đây lại mang một sắc thái khác.

Vào buổi tối, chương trình biểu diễn "Kiss of the Sea" (Nụ hôn của Biển cả) biến cả khu vực thành một sự kiện đầy sôi động. Khi màn đêm buông xuống, pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời, biến không gian tĩnh lặng, lãng mạn trên cây cầu thành một trải nghiệm sôi động, đầy gắn kết cho các gia đình, đoàn khách du lịch và các cặp đôi.

Du khách cũng có thể tìm thấy trải nghiệm tương tự trên tuyến cáp treo dài nhất thế giới, nối liền Sunset Town với đảo Hòn Thơm, nơi có công viên giải trí và công viên nước Aquatopia.

Chuyến đi kéo dài hơn 20 phút, vượt qua quãng đường gần 8km và đưa du khách lên độ cao tương đương tòa nhà 50 tầng so với mặt biển. Từ trên cao nhìn xuống, những chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ đầy màu sắc điểm xuyết trên mặt nước khi cabin di chuyển về phía đảo, khiến hành trình cũng trở nên ấn tượng và đáng nhớ chẳng kém gì điểm đến.

Không chỉ có những khu vực dành riêng cho trẻ em, golf cũng là một trong những điểm thu hút hàng đầu của hòn đảo nhờ vị trí gần gũi giữa các khu nghỉ dưỡng, bãi biển và sân golf. Các nhóm du khách có thể dễ dàng lựa chọn hoạt động riêng: một số người có thể chơi một vòng golf, trong khi những người khác thư giãn bên bờ biển.

Nhà câu lạc bộ (clubhouse) phục vụ nhu cầu của du khách lớn tuổi người Hàn Quốc muốn đổi vị sau khi đã thưởng thức các món ăn địa phương, với những món quen thuộc như sườn nướng (galbi), cơm chiên kim chi và canh rong biển (miyeokguk).

Đặc biệt, món sườn nướng (galbi) mang đậm hương vị Hàn Quốc chính hiệu, ăn kèm với rau xanh và sốt chấm ssamjang cay nồng đầy hấp dẫn.

Hướng tới Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2027, một khu khách sạn chuyên biệt đang được xây dựng, bao gồm tổ hợp 15 tòa nhà cao tầng ven biển với khoảng 6.500 phòng.

Dự án sẽ quy tụ các thương hiệu toàn cầu như Conrad Hotels & Resorts và W Hotels, trong đó nhiều thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Tập đoàn Lotte cũng đang lên kế hoạch mở các cơ sở lưu trú sang trọng như một phần của dự án phát triển này.

Mặc dù được thiết kế dành cho các nhà ngoại giao và doanh nhân, dự án này còn hướng tới mục tiêu phục vụ hòn đảo trong thời gian dài sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, thông qua việc gia tăng công suất và nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú./.

Dinh Cậu - điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Đảo ngọc Phú Quốc Hoàng hôn tại Dinh Cậu là sự chuyển biến ánh sáng kỳ ảo, từ rực rỡ ánh vàng sang cam đậm, rồi từ từ đổi tím hồng trước khi thành tím thẫm, nhường lại sự lung linh cho những ánh đèn đường nhộn nhịp.