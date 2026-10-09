Thanh Hóa tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2026

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhân “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh,” ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 22 đến 24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với sự tham gia của đồng bào 7 dân tộc gồm Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông và Khơ Mú đến từ 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đây là sự kiện văn hóa quy mô cấp tỉnh, nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, di sản và truyền thống đặc sắc của các cộng đồng dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Thanh Hóa.

Ngày hội cũng được tổ chức gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), qua đó tạo không gian để các nghệ nhân, người dân trực tiếp tham gia trình diễn, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Hơn 500 nghệ nhân, diễn viên tham gia đêm khai mạc

Điểm nhấn của ngày hội là lễ khai mạc diễn ra từ 20h ngày 22/11 tại Quảng trường Lam Sơn, được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa. Dự kiến hơn 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống tham gia chương trình.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” có thời lượng khoảng 90 phút, gồm 3 chương, kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống với công nghệ sân khấu hiện đại.

Chương 1, “Dòng chảy lịch sử và cội nguồn văn hóa xứ Thanh,” mở đầu bằng màn trình diễn ánh sáng, laser và hiệu ứng sân khấu nhằm tái hiện những lớp trầm tích văn hóa của vùng đất xứ Thanh. Các tiết mục trống hội, cồng chiêng, múa đại cảnh cùng những ca khúc về quê hương Thanh Hóa sẽ tạo nên không gian nghệ thuật giàu màu sắc.

Các nghi lễ cáo yết trời đất tại lễ thượng nêu ở di sản Thành nhà Hồ. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Chương 2, “Sắc màu văn hóa xứ Thanh,” tập trung giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của các dân tộc thông qua trình diễn, tái hiện các di sản văn hóa phi vật thể. Nghệ nhân và người dân các địa phương sẽ trực tiếp đưa những làn điệu dân ca, dân vũ, phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa cộng đồng lên sân khấu.

Khép lại chương trình là chương 3, “Thanh Hóa cùng non sông hòa nhịp,” với các ca khúc về Thanh Hóa và đất nước, thể hiện sự phát triển của địa phương trong dòng chảy chung của dân tộc. Sân khấu được thiết kế nhiều lớp, kết hợp màn hình LED, ánh sáng, laser và âm nhạc phối khí giữa giao hưởng với nhạc cụ dân tộc.

Không gian văn hóa mở tại Quảng trường Lam Sơn

Trong 3 ngày diễn ra ngày hội, Quảng trường Lam Sơn sẽ trở thành không gian trải nghiệm, trình diễn và giao lưu văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức dự kiến xây dựng 2 không gian văn hóa lớn ở hai bên sân khấu chính và khoảng 50 không gian tiêu chuẩn dành cho các xã, phường.

Tại đây, các địa phương giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng, tổ chức trình diễn, sinh hoạt văn hóa, giới thiệu ẩm thực truyền thống và các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Người dân, du khách có thể trực tiếp tham gia một số hoạt động trải nghiệm, qua đó có thêm cơ hội tìm hiểu về đời sống, phong tục và bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Tối 23/11, chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng sẽ diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, với sự tham gia của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ đến từ các xã, phường. Các tiết mục được lựa chọn sẽ tập trung thể hiện bản sắc văn hóa địa phương và cộng đồng dân tộc.

Lễ hội Lam Kinh được bắt đầu với nghi thức rước kiệu truyền thống. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Bên cạnh các hoạt động tập trung tại trung tâm tỉnh, kế hoạch cũng định hướng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và thể thao quần chúng như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, tung còn, bóng chuyền, cầu lông...

Ngày hội dự kiến bế mạc vào tối 24/11 bằng chương trình nghệ thuật tổng kết chuỗi hoạt động diễn ra trong 3 ngày.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, việc tổ chức ngày hội nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa các cộng đồng dân tộc, đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng, đồng thời phát huy vai trò của người dân và nghệ nhân trong bảo tồn, phát huy, thực hành cũng như trao truyền di sản văn hóa các dân tộc.

Thông qua ngày hội, Thanh Hóa kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn di sản, đồng thời tạo thêm một không gian văn hóa phục vụ người dân và du khách khi đến với xứ Thanh./.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm 2026: Hội tụ sắc màu - Lan tỏa bản sắc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông; tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.