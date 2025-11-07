Lan tỏa giá trị truyền thống đồng bào các dân tộc tại Ngày hội Di sản văn hóa

Nhằm bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung, Ngày hội Di sản văn hóa năm 2025 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sẽ diễn ra từ ngày 21-25/5, tại Gia Lai.

Đặc biệt, thông qua chuỗi hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm phong phú, sự kiện góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Ngày hội cũng là không gian gắn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong không gian ấy, âm thanh cồng chiêng, sắc màu thổ cẩm và hương vị ẩm thực truyền thống cùng giao hòa, du khách sẽ cảm nhận được sức sống bền bỉ của những “di sản sống” đang được gìn giữ, trao truyền qua từng thế hệ.

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngày hội năm nay được làm mới theo hướng đa dạng, gần gũi và mang tính tương tác cao, kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật dân gian với các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian và ẩm thực bản địa.

Chuỗi hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian đặc sắc sẽ diễn ra xuyên suốt cả ba ngày sự kiện với các tiết mục như: “Thập trống khai hội” của Câu lạc bộ Lân sư rồng Ngọc Phú; dân ca Bài chòi của Trung tâm Văn hóa tỉnh; cồng chiêng Mừng lúa mới, Lễ Pơ Thi, dân ca Jrai do đoàn nghệ nhân làng Kép (phường Thống Nhất) biểu diễn; tiếng khèn, tiếng sáo tỏ tình của người H'mông, xã Ya Hội; các tiết mục múa xòe, hát Then, đàn Tính, múa sạp của nghệ nhân xã Ia Lâu…

H’Hen Niê từng quảng bá văn hóa truyền thống của người Ê Đê trong MV "Con sinh ra là để phi thường". (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn có dịp thưởng thức múa rối nước do nghệ nhân từ Nhà hát Múa rối Cố đô Huế biểu diễn, Vũ khúc Chăm Pa của đoàn nghệ nhân xã Vân Canh, trình diễn áo dài di sản...

Điểm nhấn trong không gian ngày hội là các khu vực trưng bày còn tạo cơ hội cho du khách trực tiếp trải nghiệm đánh cồng chiêng, múa xoang, đan lát, dệt thổ cẩm, nặn tò he, thư pháp, trà đạo, làm tranh Đông Hồ hay mặc thử trang phục truyền thống của các dân tộc Jrai, Bahnar, H'mông, Thái, Chăm, Mường… Mỗi đoàn nghệ nhân được bố trí không gian riêng để vừa giới thiệu sản phẩm đặc trưng, vừa giao lưu, hướng dẫn du khách tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

Cùng hoạt động nghệ thuật, ngày hội còn mang đến khu trò chơi dân gian với các trò như đẩy gậy, đi cà kheo, giã gạo, ném còn, kéo co, cướp cờ, nhảy sạp, ô ăn quan… giúp người chơi hòa mình vào không khí lễ hội náo nhiệt của vùng cao nguyên.

Khu ẩm thực truyền thống hấp dẫn với những món đặc sản như cơm lam, gà nướng, rượu cần, bánh ít, thắng cố, xôi ngũ sắc, heo quay Lạng Sơn, cá ngừ đại dương… cùng các món dân dã thời bao cấp như lạc rang, bia hơi nhằm tái hiện ký ức một thời.

Ngày hội cũng là không gian gắn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. (Nguồn ảnh: Tarzan Tây Nguyên)

Đặc biệt, gian hàng thời bao cấp tại ngày hội sẽ là nơi trưng bày những vật dụng, hiện vật gắn liền với đời sống người Việt những năm 70-80 như tem phiếu, đèn dầu, đài cassette, bàn ghế cũ… tạo nên không gian hoài niệm và gần gũi.

Hơn 10 đoàn nghệ nhân, câu lạc bộ và trường học trên địa bàn, cùng sự góp mặt của các nghệ sỹ đến từ Hòa Bình, Cao Bằng, Khánh Hòa… sẽ tham gia Ngày hội Di sản văn hóa năm 2025 với mong muốn chương trình không chỉ trở thành điểm hẹn hội tụ tinh hoa, mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong việc giữ gìn mạch nguồn văn hóa dân tộc, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách thập phương./.

Phát triển du lịch văn hóa: Tận dụng lợi thế, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Phát triển du lịch văn hóa là định hướng đúng để vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vừa nâng cao đời sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số.