Giải Nobel Văn học 2026: Sự kết hợp đỉnh cao của thơ ca cách tân và học thuật

Ngày 8/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã chính thức công bố nữ nhà thơ, nhà tiểu luận kiêm dịch giả người Canada Anne Carson là chủ nhân của giải Nobel Văn học năm 2026 vì "một sự nghiệp táo bạo và đầy sáng tạo."

Trong thông báo, Hội đồng giám khảo vinh danh nữ tác giả 76 tuổi vì "một sự nghiệp táo bạo và đầy sáng tạo, thể hiện khả năng đối thoại tinh tế với truyền thống cổ điển, đồng thời mở ra những hình thức biểu đạt mới cho văn học đương đại."

Phần thưởng đi kèm giải thưởng danh giá này là 12 triệu krona Thụy Điển (tương đương khoảng 1,2 triệu USD).

Sinh năm 1950 tại Toronto, Canada, bà Carson không chỉ là một nhà thơ thuần túy mà còn là một giáo sư về ngôn ngữ và văn học cổ điển.

Nổi tiếng với các bản dịch văn học Hy Lạp cổ điển, chính nền tảng học thuật sâu sắc này đã trở thành chất liệu độc nhất vô nhị làm nên phong cách văn chương của bà từ kịch bản opera, phê bình văn học cho đến các tiểu thuyết bằng thơ.

Trong suốt ba thập kỷ sáng tác, bà Carson nổi tiếng với việc kiên quyết phá vỡ và xóa nhòa ranh giới giữa các thể loại văn học truyền thống. Các tác phẩm của bà là sự hòa quyện tài tình giữa thơ ca, văn xuôi tiểu luận, kịch nghệ và phê bình triết học.

Tác phẩm tiêu biểu nhất của bà, Autobiography of Red (tạm dịch: Tự truyện của màu Đỏ) xuất bản năm 1998, là một minh chứng hoàn hảo cho tư duy duy mỹ trên.

Được viết dưới dạng một cuốn tiểu thuyết bằng thơ, tác phẩm tự do phóng tác dựa trên một câu chuyện thần thoại cổ đại để mô tả những tổn thương, tình yêu và sự trưởng thành của một người trẻ trong thế giới hiện đại.

Bên cạnh đó, tác phẩm Nox (2010) - một tập thơ được thiết kế như một cuốn sách lật nẹp đầy tính thị giác để tưởng nhớ người anh trai đã khuất - cũng khẳng định khả năng vô hạn của bà trong việc thử nghiệm các hình thức biểu đạt biểu tượng.

Chiến thắng của nữ tác giả Anne Carson ở tuổi 76 đã làm nức lòng giới phê bình văn học toàn cầu. Truyền thông quốc tế nhận định chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào lớn của nền văn học Canada, mà còn là một sự công nhận xứng đáng dành cho thể loại thơ ca học thuật đương đại./.

Giải Nobel Văn học 2026 vinh danh nữ nhà thơ người Canada Nữ nhà thơ, nhà tiểu luận và dịch giả Carson 76 tuổi được vinh danh với những tác phẩm làm mờ ranh giới giữa phê bình văn học, tiểu luận triết học và thơ ca, mở rộng khả năng biểu đạt của văn chương.