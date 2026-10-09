Chương trình truyền hình thực tế cổ vũ giới trẻ triển khai các dự án cộng đồng

Với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách,” chương trình “Sinh viên thế hệ mới” trở lại trên sóng truyền hình VTV với nhiều điểm mới.

“Quê mình có việc” là những vấn đề đang cần lời giải trong đời sống. “Gen Z Việt có cách” thể hiện tinh thần chủ động của người trẻ khi vận dụng kiến thức, công nghệ, tư duy mới và khả năng kết nối nguồn lực để tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp.

Từ đầu ra cho nông sản, phát triển làng nghề, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế đến những nhu cầu thiết thực của cộng đồng, mỗi dự án đều bắt đầu từ một câu chuyện có thật tại trường học, quê hương hoặc địa phương mà sinh viên quan tâm.

Chia sẻ trong buổi ra mắt chương trình ngày 8/10, nhà báo Phan Lạc Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam cho hay điểm nhấn của mùa giải năm nay có thể gói gọn trong tinh thần “Gen Z giải việc thật.” Sinh viên phải biết quan sát cuộc sống, lắng nghe cộng đồng, nhận diện đúng vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp. Các đội không chỉ trình bày ý tưởng trên sân khấu mà còn phải đối diện với phản biện, những tình huống phát sinh, trực tiếp triển khai giải pháp và chứng minh kết quả mình tạo ra.

Đồng hành với các dự án của sinh viên viên sẽ có những gương mặt KOL, họ sẽ xuất hiện ở những chặng khác nhau, góp thêm góc nhìn, năng lượng và trực tiếp đồng hành cùng các đội thi trong hành trình thực địa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Điểm thay đổi rõ nét nhất của mùa 4 nằm ở Vòng Thực địa. Hai tập được dành riêng cho hành trình tại địa phương, với thời lượng thực địa tăng đáng kể so với mùa trước. Các đội phải gặp người thụ hưởng, khảo sát lại bối cảnh, kiểm chứng những giả định ban đầu, điều chỉnh giải pháp và thử nghiệm một phần dự án trong điều kiện thực tế.

Đặc biệt, phản hồi từ người dân và người thụ hưởng trở thành một trong những căn cứ đánh giá dự án. Qua đó, giải pháp của sinh viên không chỉ được nhìn nhận từ góc độ chuyên môn mà còn được kiểm chứng bởi chính cộng đồng mà dự án hướng tới phục vụ.

Tại Chung kết, bốn đội vượt qua Vòng Thực địa cùng nhìn lại toàn bộ hành trình phát triển dự án: Từ vấn đề ban đầu, những phản biện đã gặp, cách điều chỉnh giải pháp, trải nghiệm thực địa đến những kết quả thử nghiệm và giá trị thực tế đã tạo ra.

Kết quả cuối cùng được đánh giá trên cả quá trình phát triển của dự án, thay vì chỉ dựa vào một phần thi tại đêm Chung kết. Các đội đồng thời phải chứng minh khả năng tiếp tục phát triển dự án và những nguồn lực cần thiết để đưa giải pháp đi xa hơn sau chương trình.

Mùa 4 quy tụ những gương mặt đến từ nhiều lĩnh vực, mang đến các góc nhìn từ giáo dục, kinh doanh và thực tiễn xã hội.

Trong vai trò Cố vấn chương trình, bà Tôn Nữ Thị Ninh đồng hành cùng sinh viên trong việc phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng phản biện và nhìn nhận vấn đề từ góc độ rộng hơn.

Theo bà, Việt Nam đang ở một thời điểm rất đáng chú ý, khi quá trình hội nhập với thế giới đã tương đối sâu rộng và trước mắt là bài toán về sự cất cánh, phát triển của đất nước. Trong bài toán lớn ấy, người trẻ, đặc biệt là sinh viên, giữ một vai trò rất quan trọng.

"Vì vậy, câu chuyện không chỉ là mỗi người trẻ sẽ thành công ra sao, mà rộng hơn là thế hệ trẻ hôm nay sẽ góp phần làm nên một Việt Nam như thế nào. Điều cần khơi dậy ở sinh viên chính là tầm nhìn, hoài bão, khát vọng và ý thức về vai trò của mình đối với cộng đồng," bà Tôn Nữ Thị Ninh nói./.

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