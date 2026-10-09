Phú Quốc đứng đầu danh sách những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Phú Quốc của Việt Nam đã vượt qua Bali của Indonesia và nhiều điểm đến biển đảo nổi tiếng khác để đứng đầu danh sách những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á năm 2026 do độc giả tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn.

Cụ thể, Phú Quốc đạt 95,26 điểm trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026, vượt qua các điểm đến nổi tiếng như Boracay và Palawan của Philippines, Langkawi của Malaysia, Koh Samui và Phuket của Thái Lan, cùng Bali của Indonesia.

Kết quả này đáng chú ý tại Indonesia, nơi Bali từ lâu được biết đến là một trong những điểm đến biển đảo nổi tiếng nhất châu Á và là điểm đến quốc tế chủ lực của ngành du lịch nước này.

Việc Phú Quốc vươn lên vị trí dẫn đầu cho thấy sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến nghỉ dưỡng trong khu vực Đông Nam Á.

Theo đánh giá của bảng xếp hạng, sức hút của Phú Quốc trước hết đến từ cảnh quan biển đảo với những bãi biển dài, cát trắng, nước trong cùng hệ sinh thái tự nhiên đa dạng.

Những lợi thế này tạo nền tảng để đảo phát triển nhiều loại hình trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng, tham quan biển đến lặn ngắm san hô, khám phá các đảo nhỏ phía Nam, vườn quốc gia và tìm hiểu nghề nuôi cấy ngọc trai.

Trong những năm gần đây, các sản phẩm du lịch tại Phú Quốc ngày càng đa dạng, kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm thiên nhiên, ẩm thực và khám phá văn hóa địa phương.

Readers’ Choice Awards là cuộc bình chọn thường niên của Condé Nast Traveler, trong đó độc giả đánh giá các điểm đến và sản phẩm du lịch trên toàn cầu. Việc Phú Quốc đứng đầu bảng xếp hạng khu vực châu Á cho thấy "đảo ngọc" của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm đáng kể của du khách quốc tế, đồng thời phản ánh sự gia tăng sức cạnh tranh của các điểm đến Việt Nam trên thị trường du lịch khu vực.

Đối với các điểm đến biển đảo lâu năm như Bali, kết quả cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao trong việc duy trì sức hấp dẫn trước sự cạnh tranh từ những điểm đến mới nổi.

Bên cạnh cảnh quan và trải nghiệm, chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong lựa chọn của du khách.

Trong bối cảnh Đông Nam Á tiếp tục là một trong những khu vực hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế, cuộc cạnh tranh giữa Phú Quốc, Bali và các điểm đến biển đảo khác được dự báo sẽ ngày càng chú trọng đến chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ dựa vào lợi thế cảnh quan tự nhiên./.

Dinh Cậu - điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Đảo ngọc Phú Quốc Hoàng hôn tại Dinh Cậu là sự chuyển biến ánh sáng kỳ ảo, từ rực rỡ ánh vàng sang cam đậm, rồi từ từ đổi tím hồng trước khi thành tím thẫm, nhường lại sự lung linh cho những ánh đèn đường nhộn nhịp.