Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Ngày 8/10, Hàn Quốc đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của một phương tiện lượn siêu thanh (HGV). Tổng thống Lee Jae Myung đã trực tiếp quan sát vụ phóng, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin Chul và các quan chức khác.

Người phát ngôn của Tổng thống, bà Kang Yu Jung cho biết: "Tên lửa HGV đã tách thành công khỏi tầng đẩy và thực hiện trọn vẹn quỹ đạo bay theo kế hoạch trong điều kiện siêu thanh."

Bà nhấn mạnh vụ phóng thành công này “đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đảm bảo một lực lượng răn đe mới.”

Theo Văn phòng Tổng thống, vụ phóng nhằm thử nghiệm vật liệu bảo vệ nhiệt độ siêu cao, hệ thống dẫn hướng và điều khiển, cũng như khả năng cơ động bất thường ở độ cao thấp.

Văn phòng Tổng thống không tiết lộ địa điểm phóng thử, nhưng theo hãng tin Yonhap, vụ phóng diễn ra trên một sà lan bên trong trung tâm thử nghiệm do Cơ quan Phát triển quốc phòng điều hành tại Taean, cách Seoul khoảng 130km về phía Nam.

HGV là một hệ thống tên lửa sử dụng tên lửa đẩy để tăng tốc và bay lên tầng khí quyển phía trên trước khi tách khỏi tên lửa đẩy để lượn ở độ cao thấp hơn với tốc độ siêu thanh.

Không giống như tên lửa đạn đạo truyền thống, HGV đã hạ độ cao xuống thấp hơn sau khi tách, thực hiện điều chỉnh hướng bay theo phương ngang và phương thẳng đứng, và bắn trúng mục tiêu một cách chính xác.

Vụ phóng được tiến hành sau khi Triều Tiên thử nghiệm phóng một tên lửa ngày 4/10, được đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa bay được 700km, nhưng Triều Tiên sau đó tuyên bố tên lửa bay được 1.000km./.

Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông Hàn Quốc hiện tăng cường theo dõi khả năng Triều Tiên tiến hành thêm các vụ phóng khác và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, đồng thời chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ, Nhật Bản.