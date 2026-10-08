Hơn 50 doanh nghiệp Nhật Bản bị nhóm tin tặc quốc tế Qilin tấn công

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) ngày 8/10 cho biết nhóm tội phạm mạng quốc tế mang tên Qilin đã tấn công 53 doanh nghiệp tại nước này.

Theo cơ quan trên, 53 doanh nghiệp trên hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xây dựng, bệnh viện và trường học. Tuy nhiên, NPA không công bố tên các doanh nghiệp này.

Trong các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền, tin tặc chặn quyền truy cập dữ liệu và yêu cầu trả tiền để khôi phục dữ liệu.

NPA nhận định Qilin đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào nhà sản xuất đồ uống Nhật Bản Asahi Group Holdings Ltd. năm 2025.

Nhóm này tiếp tục thu hút mối quan tâm tại Nhật Bản sau khi các cơ quan điều tra gần đây bàn giao một nghi phạm cho nhà chức trách nước ngoài. Người này bị nghi là thành viên chủ chốt của nhóm và sau đó bị bắt giữ.

Theo NPA, nhóm tội phạm mạng Qilin bắt đầu hoạt động khoảng tháng 10/2022 và đã tấn công khoảng 4.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới. NPA xác nhận các hoạt động của nhóm này tại Nhật Bản từ tháng 4/2023.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản gần đây ghi nhận nhiều vụ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu tại nhiều doanh nghiệp và cơ sở giáo dục lớn, ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của hơn 12 triệu người trên cả nước./.