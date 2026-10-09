Quảng Trị: Tìm kiếm ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá ở cửa Gianh

Ngày 9/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng Biên phòng đang khẩn trương phối hợp với các phương tiện, đơn vị tổ chức tìm kiếm một ngư dân mất tích sau khi tàu cá bị chìm ở khu vực cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, lúc 13 giờ 20 phút ngày 9/10/2026, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) về việc tàu cá QB-93230-TS bị chìm, một ngư dân mất tích. Chị Lụa đề nghị lực lượng Biên phòng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QB-93230-TS dài 12,5 m, do anh Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1986, chồng chị Lụa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ. Ngày 8/10, tàu xuất lạch đi khai thác hải sản. Đến 11 giờ 55 phút ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh thì tàu bất ngờ bị chìm khi cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Sau khi xảy ra sự việc, tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt được 3 thuyền viên của tàu gặp nạn. Riêng anh Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QB-93230-TS mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh khẩn trương thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trong khu vực xảy ra vụ việc tham gia tìm kiếm; đồng thời huy động các tàu đang neo đậu tại bờ xuất phát phối hợp cứu nạn.

Đơn vị cũng thông báo cho chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân các xã ven biển phối hợp tìm kiếm; báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích.

Hiện, điều kiện thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp, mưa to kèm gió lớn gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng bộ đội biên phòng, địa phương, người dân và các đơn vị vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích./.

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