Hà Nội tổ chức giao thông tạm thời để thông xe kỹ thuật đường Vành đai 4

Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức phương án phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thông xe kỹ thuật đoạn đường song hành Vành đai 4, từ đê Hữu Hồng (khu vực cầu Hồng Hà, Km14+850) đến Đại lộ Thăng Long (Km29+200) bắt đầu từ hôm nay (ngày 10/10).

Theo đó, trên đoạn tuyến này, các phương tiện được lưu thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Giao thông tại 5 nút giao được điều khiển bằng đèn tín hiệu gồm: đường ven kênh Đan Hoài (Km16+900), đường Hạ Mỗ-Tân Hội (Km17+050), đường Tân Hội (Km19+100), Quốc lộ 32 (Km20+400) và đường tỉnh 422 (Km24+300).

Tại vị trí giao cắt với đê Tả Đáy (Km27+400), hai đầu đoạn đê nằm trong phạm vi đường song hành sẽ được rào chắn. Phương tiện đi trên đê phải nhập làn, rẽ phải vào đường song hành và quay đầu tại vị trí gần nhất để tiếp tục hành trình.

Khu vực kết nối với đường gom Đại lộ Thăng Long được tổ chức giao thông tạm qua các nhánh rẽ phải N5 và N6.

Theo đó, phương tiện từ phía Hà Nội trên đường gom Đại lộ Thăng Long rẽ phải vào nhánh N5 để đi vào đường song hành trái. Ở chiều ngược lại, ôtô trên đường song hành phải có thể đi theo nhánh N6 hoặc đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản để ra đường gom. Xe máy bắt buộc rẽ phải tại Km28+040, đi theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản để ra đường gom Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, chiếu sáng và các hạng mục bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng hướng dẫn, phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc.

Người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn tại các nút giao và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, nhất là khu vực đê Tả Đáy và điểm kết nối với Đại lộ Thăng Long./.

Các dự án tuyến đường vành đai Hà Nội đồng loạt tăng tốc về đích Đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự án thành phần 2.1 ghi nhận giá trị khối lượng thi công ước đạt 3.850 tỷ đồng trên tổng giá trị 4.282 tỷ đồng, tương đương khoảng 90%.