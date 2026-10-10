Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm trường nội trú tại Điện Biên

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo nhà trường cho biết, sau hơn một tháng hoạt động, các điều kiện tổ chức dạy và học từng bước đi vào ổn định. Trường được xây dựng trên diện tích quy hoạch gần 6,5 ha, tổng mức đầu tư gần 253 tỷ đồng, với hệ thống cơ sở vật chất gồm nhà hiệu bộ, thư viện, phòng học tiểu học và trung học cơ sở, phòng học bộ môn, nhà đa năng, bể bơi, khu nội trú, nhà ăn và bếp.

Năm học 2026-2027, trường có 31 lớp với hơn 1.000 học sinh, trong đó hơn 400 học sinh nội trú và gần 600 học sinh bán trú. Bên cạnh duy trì nền nếp dạy và học, nhà trường chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý học sinh; rèn luyện kỹ năng sống, ý thức tự giác, khả năng tự quản và tự phục vụ, hướng tới giáo dục toàn diện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là giải pháp góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc ở khu vực biên giới.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị nhà trường tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất. Cùng với thực hiện chương trình chính khóa, trường cần bố trí thời gian phù hợp để bồi dưỡng học sinh có năng lực, phụ đạo học sinh còn hạn chế, giúp từng em phát huy khả năng.

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng chí yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, quan tâm đến hoàn cảnh và tâm tư của từng học sinh; coi học sinh như con em mình, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện để các em yên tâm học tập, rèn luyện, nhất là những học sinh sống xa gia đình. Tập thể nhà trường đoàn kết, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, thi đua dạy tốt, học tốt, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành.

Thăm hỏi, động viên học sinh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn các em nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ước mơ, trang bị kiến thức để lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho gia đình và quê hương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy xã Sam Mứn Hoàng Thanh Hải cam kết quản lý, khai thác, bảo quản hiệu quả cơ sở vật chất; chăm lo điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập của học sinh nội trú và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên.

Địa phương và nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì sĩ số, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần đào tạo thế hệ trẻ có kiến thức, đạo đức, đóng góp xây dựng quê hương biên giới ngày càng phát triển./.

Mang trang sách đến những ngôi trường mới nơi biên cương Điện Biên Cùng với lớp học, khu nội trú và những trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, những tủ sách mới góp thêm “cánh cửa tri thức” để học sinh vùng biên Điện Biên có thêm cơ hội đọc, học và nuôi dưỡng ước mơ.