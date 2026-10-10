Quảng Trị: Thuyền trưởng tàu cá gặp nạn tại Cửa Gianh đã về nhà an toàn

Sáng 10/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS bị chìm tại cửa Gianh, đã trở về nhà an toàn sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển.

Trước đó, lúc 11 giờ 55 ngày 9/10, tàu cá QB-93230-TS dài 12,5 m, hành nghề lồng bẫy ghẹ bất ngờ bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu do ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Sau khi xảy ra sự việc, một tàu cá khác gần đó đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và cứu nạn được 3 thuyền viên của tàu cá. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường mất tích, lực lượng chức năng và các phương tiện hoạt động trên địa bàn đã khẩn trương phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 19 giờ 30 ngày 9/10, ông Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ông Cường được chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa về nhà an toàn.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, sức khỏe của ngư dân hiện ổn định. Việc ngư dân Nguyễn Mạnh Cường trở về an toàn sau nhiều giờ mất tích trên biển là tin vui đối với gia đình và cộng đồng ngư dân địa phương. Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi ông Cường, đồng thời động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống./.

Quảng Trị: Tìm kiếm ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá ở cửa Gianh Tàu cá QB-93230-TS bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị, khiến 3 thuyền viên được cứu sống và thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Cường mất tích.