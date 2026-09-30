Đà Nẵng bảo đảm không để bờ biển Hội An sạt lở thêm trong mùa mưa bão

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tân cho biết trong ngày 30/9, các hạng mục xây dựng trên công trình khẩn cấp khắc phục tình trạng xói lở nghiêm trọng bờ biển Hội An sẽ hoàn thành.

Các hạng mục còn lại phía trong kè khẩn cấp sẽ hoàn thành vào giữa tháng 10/2026, đáp ứng yêu cầu không để bờ biển Hội An tiếp tục sạt lở thêm trong mùa mưa bão năm nay.

Trong mùa mưa bão năm 2025, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan gây xói lở nghiêm trọng bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và bờ biển Hội An khu vực phường Hội An Đông, Hội An Tây.

Để ứng phó và khắc phục ngay hậu quả do xói lở, sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven biển, ven sông trước tác động của triều cường, sóng lớn trong mùa mưa bão năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 490 tỷ đồng, trong đó phần khắc phục xói lở khẩn cấp bờ biển Hội An 238 tỷ đồng.

Tại khu vực bờ biển Hội An, quy mô sửa chữa, khắc phục khẩn cấp, phòng ngừa thiên tai gồm các hạng mục chính như: xây dựng kè bờ nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân khu vực dự án, góp phần tái tạo lại bãi biển vùng dự án.

Chỉ huy thi công công trình, Kỹ sư Lê Quang Đạt cho biết, tuyến kè khẩn cấp chống sạt lở bờ biển Hội An cơ bản bám theo tuyến bờ biển hiện hữu, đảm bảo phù hợp với điều kiện địa hình và tạo thành tuyến trơn thuận, có kết nối phù hợp với các công trình hiện hữu, được phân thành 3 khu vực với tổng chiều dài 1.950m, thuộc địa bàn các phường Hội An Đông, Hội An Tây.

Tuyến kè được xây dựng theo phương pháp kè mái nghiêng lát khối phủ bảo vệ mái sử dụng khối bậc thang, đường đỉnh kè rộng 5m, phía trong đường đỉnh kè được xếp hai hàng túi Geobag, chiều rộng 5m, và gia cố chống xói nền bằng tường chắn bê tông cốt thép. Đơn vị thi công đồng loạt triển khai thi công các hạng mục đóng cừ Larsen, đúc khối bê tông 2T, đúc khối bê tông chặn chân và tập kết vật liệu đến công trường, thảm đá chống xói, lắp đặt cấu kiện, đổ bê tông khoá dầm đầu cừ, hoàn thành việc thi công kè khẩn cấp chống sạt lở bờ biển Hội An trong ngày 30/9.

Không khí làm việc trên công trường xây dựng tuyến kè bờ chống xói lở bờ biển Hội An (thành phố Đà Nẵng) dài hơn 1,9km. Ảnh chụp ngày 30/8/2026. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Kiểm tra tiến độ thi công Dự án khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Hội An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, Dự án khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Hội An là một trong những công trình gắn với thích nghi biến đổi khí hậu để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đến 30/9, các công trình chống sạt lở khẩn cấp bờ biển, sạt lở ven sông đều hoàn thành, ngăn chặn triệt để tình trạng sạt lở, đe dọa tài sản và tính mạng của nhân dân.

Đối với các phần việc còn lại ở phía bên trong công trình kè khẩn cấp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tối đa vật tư, phương tiện, thiết bị và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình vừa đảm bảo tiến độ trước ngày 15/10, vừa đảm bảo nghiêm các quy trình kỹ thuật để khi đưa vào sử dụng, các tuyến kè khẩn cấp bảo vệ bờ biển Hội An sẽ phát huy tác dụng lâu dài trong việc bảo vệ tài sản Nhà nước và nhân dân, bảo vệ tài nguyên du lịch, tuyệt đối không để bờ biển Hội An tiếp tục sạt lở thêm trong mùa mưa bão năm nay./.

Nhộn nhịp công trường thi công kè chống xói lở bờ biển Hội An trong kỳ nghỉ lễ Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ dài ngày nhưng trên công trường xây dựng tuyến kè bờ chống xói lở bờ biển Hội An dài hơn 1,9km ở thành phố Đà Nẵng, nhịp độ công việc vẫn được duy trì đều đặn.