Đà Nẵng “Vá” khẩn cấp bờ biển Hội An trước khi bão số 12 vào đất liền

Các đơn vị thi công dùng phương tiện hạng nặng, vận chuyển hàng trăm khối bê tông đúc sẵn, sử dụng vải địa kỹ thuật để “vá” những khu vực bờ biển An Bàng bị sóng đánh liên tiếp gây sạt lở nặng.

Ngày 21/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã huy động các đơn vị thi công công trình bảo vệ khẩn cấp bờ biển Hội An khẩn trương thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ biển An Bàng, thuộc khối phố Tân Thạnh, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, trước khi bão số 12 tràn vào đất liền.

Để ngăn chặn tạm thời tình trạng sạt lở bờ biển, các đơn vị tham gia thi công đã dùng phương tiện hạng nặng, vận chuyển hàng trăm khối bê tông đúc sẵn, mỗi khối nặng 2,5 tấn, sử dụng vải địa kỹ thuật để “vá” những khu vực bờ biển An Bàng bị sóng đánh liên tiếp gây sạt lở nặng; dùng xe máy đào công suất lớn để múc cát trên bờ gia cố cho những khu vực xung yếu bị sạt lở nặng.

Để chủ động ứng phó với bão số 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển An Bàng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và các đơn vị thi công công trình bảo vệ khẩn cấp bờ biển Hội An sử dụng giải pháp tình thế nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân trong khu vực.

Dự kiến đến hết ngày 22/10, các đơn vị tham gia thi công khẩn cấp sẽ gia cố hoàn thành tạm thời hơn 100m trong phạm vi bờ biển sạt lở nghiêm trọng nhất trong khu vực bờ biển An Bàng trước khi bão số 12 tràn vào đất liền./.