Đà Nẵng: 50 người phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích tại đập tràn xã Xuân Phú

Chiều 21/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Bàn Thạch (thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng đang nỗ lực tổ chức tìm kiếm cứu nạn một nạn nhân bị mất tích tại đập tràn tại thôn Hương An Đông (xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng).

Từ trưa 21/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Bàn Thạch đã nhận được tin báo của địa phương về việc một người dân đi chăn bò, nghi bị ngã xuống nước mất tích tại khu vực đập tràn nói trên.

Ban Chỉ huy đã tổ chức lực lượng để tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng đã phối hợp với chính quyền địa phương và đội SOS Quảng Nam khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm trong bán kính khoảng 1 km từ vị trí đập tràn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đang mở rộng phạm vi tìm kiếm ở những nơi nghi ngờ.

Mặc dù công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn, nước sông dâng cao và địa hình phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Bàn Thạch đang quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phú, đến 17 giờ 30 cùng ngày, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Hiện tại lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân đã lên đến hơn 50 người phối hợp tìm kiếm, tất cả đều nỗ lực với hy vọng sớm tìm được nạn nhân trước khi bão số 12 đổ bộ./.