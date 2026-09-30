Thống nhất nâng cấp Huổi Puốc-Na Son thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2027

Ngày 30/9, tại khu vực Mốc quốc giới số 144 trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và Đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang (Lào) tổ chức hội đàm về việc nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất thúc đẩy hoàn thành các thủ tục nội bộ trong năm 2026, phối hợp hoàn thiện các thủ tục song phương và sớm tổ chức công bố nâng cấp cặp cửa khẩu trong năm 2027.

Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên do ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang do bà Viêng Vi Lay Đi Lạ Phăn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chính quyền tỉnh làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại hội đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cho biết, tỉnh đặc biệt chú trọng hoàn thiện, phát triển hệ thống cửa khẩu đường bộ, mở rộng không gian giao thương, hình thành hành lang kinh tế kết nối Điện Biên với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào; đồng thời phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới và logistics.

Việc nâng cấp Huổi Puốc-Na Son có cơ sở từ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký ngày 16/3/2016.

Theo Hiệp định, việc mở, nâng cấp cửa khẩu phải có sự thống nhất bằng văn bản của chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới và sự đồng ý của Chính phủ hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền hai nước; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quốc phòng-an ninh của mỗi nước.

Với lợi thế về kết nối, việc nâng cấp cửa khẩu được kỳ vọng tạo thêm điều kiện phát triển thương mại biên giới, xuất nhập khẩu hàng hóa và các dịch vụ phụ trợ như vận tải, bốc xếp, ăn uống, lưu trú; thu hút doanh nghiệp đầu tư kho, bãi tập kết phương tiện, hàng hóa và các trung tâm logistics.

Đây cũng là điều kiện để mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Trên cơ sở trao đổi, hai bên thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi bên phê duyệt việc nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc-Na Son thành cửa khẩu quốc tế; thúc đẩy hoàn thành các thủ tục nội bộ trong năm 2026, phối hợp hoàn thiện thủ tục song phương và sớm tổ chức công bố nâng cấp trong năm 2027.

Cùng với lộ trình trên, hai bên sẽ thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối tại khu vực cửa khẩu nhằm đáp ứng tiêu chí cửa khẩu quốc tế; tạo thuận lợi tối đa về thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật mỗi nước, qua đó thúc đẩy lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và thu hút hành khách nước thứ ba qua cửa khẩu.

Sau khi được nâng cấp, thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu quốc tế Huổi Puốc-Na Son dự kiến được báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện hằng ngày từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

Trường hợp cần thay đổi thời gian làm việc hoặc do bất khả kháng phải kéo dài, rút ngắn thời gian, hai bên sẽ trao đổi, đàm phán và thống nhất bằng văn bản.

Để triển khai các công việc nâng cấp, cơ quan Ngoại vụ hai bên được giao làm đầu mối kết nối, trao đổi thông tin; cơ quan quản lý cửa khẩu của mỗi bên chủ trì, phối hợp thực hiện các công việc chuyên môn, kỹ thuật.

Phía Điện Biên là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; phía Luang Prabang là Sở Ngoại vụ./.

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