Người có uy tín - những “cây đại thụ” giữa đại ngàn Tây Nguyên

Tỉnh Đắk Lắk là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết với 45 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 25%.

Trong tiến trình phát triển của địa phương, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín được ví như “những cây đại thụ” của đại ngàn.

Họ là hạt nhân khơi dậy ý chí tự lực tự cường; tiên phong giữ gìn bản sắc văn hóa, bài trừ hủ tục; đồng thời tích cực hòa giải mâu thuẫn, góp phần giữ vững thế trận lòng dân.

Những tấm gương sáng

Đắk Lắk hiện có 1.069 người có uy tín tại 1.546 thôn, buôn, tổ dân phố. Thời gian qua, lực lượng này đã luôn tận tâm, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Bà H’Yam Bkrông (dân tộc Ê Đê) là người có uy tín của buôn Tơng Jú, phường Ea Kao từ năm 2015. Bà đã luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, chủ động đóng góp các khoản thuế, phí, hưởng ứng công tác an sinh xã hội, tích cực xây dựng buôn làng xanh - sạch - đẹp; vận động bà con tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.”

Ngoài ra, bà tích cực tham gia hòa giải, giải quyết các vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn. Với vai trò Giám đốc Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông, bà H’Yam đã dùng tài sản gia đình để góp vốn, cùng Ban Chủ nhiệm đi học hỏi để nâng cao tay nghề. Đến nay, hợp tác xã có đầu ra ổn định, tạo thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng/xã viên.

Tại xã biên giới Ia Rvê, ông Nông Văn Gióng (dân tộc Nùng), Thôn trưởng kiêm người có uy tín thôn 13 là tấm gương sáng nơi biên cương. Ông đã tích cực cùng lực lượng biên phòng tuần tra cột mốc, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong phát triển kinh tế, ông Gióng tiên phong cải tạo đất cằn, ứng dụng kỹ thuật trồng mía cho thu nhập trên 120 triệu đồng/năm. Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống và cho 6 hộ nghèo trong thôn mượn vốn không tính lãi.

Người có uy tín góp phần giữ vững thế trận lòng dân ngay từ cơ sở. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Ở xã Phú Mỡ, già làng Lơ Mo Tư là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Ba Na. Từ những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, già Lơ Mo Tư đã tham gia cách mạng, tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, một lòng theo Đảng.

Hòa bình lập lại, già đi đầu trong lao động và phát triển sản xuất, tiên phong khai khẩn ruộng lúa, vận động hộ có nhiều đất cùng chia sẻ để các gia đình khó khăn có đất sản xuất. Gia đình già đã hiến hơn 4 ha đất và cho mượn 2 ha đất rẫy để hộ nghèo làm lúa nước, trồng sắn, chăn nuôi.

Ngoài ra, già đi đầu gương mẫu xây dựng nếp sống văn hóa, vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ nghề dệt thổ cẩm, đánh cồng chiêng, múa xoang, chơi đàn T’rưng, tổ chức hội mùa xuân, hội lúa mới…

Có thể nói, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc của buôn làng. Đặc biệt, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, giàu mạnh.

“Cánh tay nối dài” đưa chủ trương vào cuộc sống

Xác định tầm quan trọng của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, hằng năm, Đắk Lắk tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin thời sự, chính sách dân tộc, tình hình an ninh trật tự… đến lực lượng này.

Tỉnh cũng triển khai các lớp tập huấn kỹ năng hòa giải, phổ biến pháp luật, trang bị kiến thức chuyển đổi số, đồng thời tổ chức 3 - 4 đoàn người có uy tín tiêu biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm giảm nghèo và công tác vận động quần chúng tại các địa phương khác.

Tỉnh hiện có 92/102 xã, phường là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Sự đồng hành của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín giúp chính quyền nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh. Họ chính là “chiếc cầu nối” hai chiều, đưa đường lối của Đảng đến với dân, đồng thời phản ánh khách quan tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới cấp ủy, chính quyền.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, đối với địa bàn chiến lược Đắk Lắk, việc củng cố khối đại đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển bền vững của địa phương. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chú trọng phát huy sức mạnh của đội ngũ già làng, người có uy tín trong các phong trào thi đua yêu nước và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk gặp mặt người có uy tín tiêu biểu. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Thông qua các mô hình, cách làm sáng tạo như “Buôn, làng văn hóa - an toàn - đoàn kết phát triển”, “Già làng, người có uy tín gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới”, “Thôn, buôn tự quản đường biên, cột mốc”... đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã thực sự là những tấm gương “nói đi đôi với làm.”

Lực lượng này không chỉ gương mẫu phát triển kinh tế gia đình, mà còn trực tiếp tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân ngay tại cơ sở; vận động nhân dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa truyền thống, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giữ vững an ninh trật tự.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, già làng, trưởng thôn và người có uy tín là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết.

Trong mỗi bước phát triển của buôn làng, trong mỗi thành quả của cộng đồng luôn có sự đóng góp bền bỉ của đội ngũ này.

Một lời khuyên của người có uy tín hóa giải được mâu thuẫn. Một việc làm gương mẫu của trưởng thôn được cả cộng đồng cùng làm. Chính từ những điều giản dị ấy, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã đi vào cuộc sống.

Phía sau mỗi sự đồng thuận của cộng đồng là uy tín được gây dựng bằng cả quá trình sống gương mẫu, trách nhiệm. Tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với già làng, người có uy tín; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tiếng nói và kinh nghiệm của đội ngũ này trong công tác vận động nhân dân, xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển.

Trải qua thực tiễn, già làng và người có uy tín đã chứng minh vai trò là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng với lòng dân, là “hạt nhân liên kết cộng đồng”, góp phần giữ vững thế trận lòng dân ngay từ thôn, buôn, khu dân cư.

Chính sự cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ ấy của già làng, trưởng thôn và người có uy tín đã tạo sức mạnh nội sinh để đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Người có uy tín - cầu nối đưa pháp luật đi vào cuộc sống Những tấm gương người uy tín vùng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng giúp nâng cao đời sống, xây dựng cộng đồng vững mạnh và thực hiện chính sách pháp luật.

​