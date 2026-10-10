Thể thao

Phát động phong trào mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện

Sáng 10/10, Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” được tổ chức ở quy mô quốc gia theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

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Sáng 10/10, Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” được tổ chức ở quy mô quốc gia theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Điểm cầu trực tiếp đặt tại Thủ đô Hà Nội, kết nối đồng thời với 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lễ phát động nhằm lan tỏa thông điệp sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội, từng bước đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày.

Sự kiện được kỳ vọng không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động mà còn mở đầu cho một phong trào có chiều sâu, góp phần xây dựng lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu “Một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#môn thể thao #tập luyện thường xuyên #ngày hội thể thao
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KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC

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