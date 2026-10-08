Bảng xếp hạng FIFA: Đội tuyển Việt Nam giữ vị trí 99 thế giới

Theo bảng xếp hạng FIFA mới được công bố sau FIFA Days tháng 9/2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 99 thế giới.

Trong đợt thi đấu quốc tế FIFA Days tháng 9/2026, đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và giành hai chiến thắng, nhận hai thất bại.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 4 trận, trong đó đã giành chiến thắng trước đội tuyển Philippines (1-0) và Pakistan (4-2) nhưng để thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng.

Với thành tích này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ giành vị trí nhì bảng và chỉ đá trận tranh hạng 3 với Malaysia. Tuy nhiên, ở trận đấu đó, tuyển Việt Nam đã để thua 0-1, đồng thời chấm dứt chuỗi trận ấn tượng trước đối thủ kể từ 2014.

Kết quả này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik bị trừ 6,33 điểm so với kỳ xếp hạng trước, còn 1.231,29 điểm. Tuy nhiên, với khoảng cách điểm số vẫn được duy trì so với các đội xếp sau, đội tuyển Việt Nam bảo toàn vị trí thứ 99 thế giới.

Trái ngược với đội tuyển Việt Nam, hai đội tuyển khác là Thái Lan và Indonesia đều tăng bậc ở bảng xếp hạng tháng 9.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội bóng xứ chùa Vàng bị trừ 0,85 điểm nhưng vẫn tăng 1 bậc từ 94 lên 93 thế giới.

Trong khi đó, Indonesia có sự cải thiện về thứ hạng sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ vạn đảo được cộng 3,35 điểm, tăng hai bậc lên vị trí thứ 116 thế giới với 1.166,50 điểm.

Với kết quả này, đội tuyển Thái Lan tiếp tục giữ vững vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á, xếp trên đội tuyển Việt Nam đến 6 bậc.

Nhà đương kim vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á, tiếp đến là Malaysia xếp thứ 133 thế giới với 1.102,09 điểm, Philippines đứng thứ 136 và Singapore xếp thứ 149. Phía sau lần lượt là Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei Darussalam và Timor-Leste.

Việt Nam bị trừ hơn 6 điểm trong dịp FIFA Days tháng 9. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

Việc duy trì vị trí trong top 100 thế giới là cơ sở để tiếp tục hướng tới những mục tiêu trong thời gian tới. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại trong đợt FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng và chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Top 10 thế giới ít biến động

So với lần công bố trước, top 10 bảng xếp hạng FIFA tháng 9 không có nhiều biến động, khi chỉ có Bồ Đào Nha tăng 2 bậc lên vị trí thứ 5.

Cụ thể, trong dịp FIFA Days vừa qua, đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu ấn tượng tại Nations League với những chiến thắng, để vượt qua Brazil và Maroc.

Ở loạt trận vừa qua, Bồ Đào Nha thi đấu tốt và giành những chiến thắng quan trọng trước các đối thủ khó chơi như Xứ Wales, Đan Mạch và Na Uy.

Ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số một thế giới với 2.011,57 điểm.

Kết quả này không quá bất ngờ khi nhà đương kim vô địch World Cup 2026 đã trải qua chuỗi trận toàn thắng ấn tượng trước các đối thủ như Anh, Croatia và Cộng hòa Séc.

Đội tuyển Argentina tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 1.972,80; đứng ngay sau là đội tuyển Pháp (1.958,86 điểm) và Anh (1.925,59 điểm).

Trong khi đó, các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về các đội tuyển Bỉ (xếp thứ 8), Hà Lan (9) và Mexico (10).

Theo FIFA, kể từ sau World Cup 2026, đã có tổng cộng 338 trận đấu quốc tế diễn ra. Kết quả các trận đấu này tiếp tục tạo ra những thay đổi về điểm số và thứ hạng của nhiều đội tuyển.

Trong dịp FIFA Days vừa khép lại, Rwanda đã tạo nên bất ngờ lớn khi trở thành đội tuyển thăng hạng mạnh mẽ nhất với việc tăng thêm 9 bậc. Đội bóng này đang đứng thứ 119 trên bảng xếp hạng FIFA.

Trái ngược với đội tuyển Rwanda, Sierra Leone là đội tuyển tụt hạng nhiều nhất, 8 bậc; từ vị trí 122 xuống 130 thế giới.

Guinea-Bissau là đội tuyển được cộng nhiều điểm nhất với 35,64 điểm; trong khi Cabo Verde - đội bóng từng gây bất ngờ ở World Cup 2026 - trở thành đội bị trừ - 29,39 điểm./.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ sau thất bại của đội tuyển Việt Nam Ông Kim Sang Sik khẳng định những khó khăn về lực lượng không thể được xem là lý do để biện minh cho thất bại và ông đã nhận trách nhiệm về mình.