Lan tỏa phong trào toàn dân tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng

Sáng 10/10, tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương trên toàn quốc đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên."

Các chương trình đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức vai trò của thể dục, thể thao đối với sức khỏe, khuyến khích người dân chủ động rèn luyện thể chất và từng bước hình thành thói quen vận động trong đời sống hằng ngày.

Sôi nổi đi bộ đồng hành và trải nghiệm nhiều môn thể thao

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình do Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức tại Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tham gia có các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giảng viên, sinh viên, vận động viên, thành viên các câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân. Các lực lượng tham gia đồng diễn vận động tập thể, kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước.

Sau Lễ phát động, các đại biểu cùng người dân tham gia đi bộ đồng hành trên lộ trình khoảng 1,5 km, xuất phát từ Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, theo đường Võ Trường Toản đến khu vực Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh rồi quay trở lại điểm xuất phát. Hoạt động không đặt nặng thành tích mà hướng đến khuyến khích người dân chủ động vận động, lựa chọn hình thức rèn luyện phù hợp với điều kiện sinh hoạt và duy trì đều đặn.

Bên cạnh đi bộ đồng hành, người tham gia còn được giao lưu, hướng dẫn và trải nghiệm nhiều môn thể thao như pickleball, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, võ thuật cùng các hoạt động vận động khác. Các khu vực trải nghiệm tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều môn thể thao, từ đó lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với độ tuổi, thể trạng và sở thích.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nam Nhân cho biết, lễ phát động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Đối với Thành phố, chương trình còn có ý nghĩa trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11/2026, góp phần khơi dậy tình yêu thể thao và khuyến khích người dân tích cực tham gia rèn luyện thể chất.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Thành phố đang triển khai nhiều mô hình nhằm tạo điều kiện cho người dân tập luyện, trong đó có tổ chức các lớp thể thao miễn phí tại một số khu vực, câu lạc bộ; khuyến khích các phường, xã thành lập câu lạc bộ và nhóm tập luyện. Thành phố cũng chú trọng tổ chức hoạt động dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, người lao động và các nhóm yếu thế, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao, tăng cường giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Các đại biểu, vận động viên và người tham gia đồng diễn vận động tập thể tại Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Chia sẻ tại chương trình, Nguyễn Anh Thư, sinh viên Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rèn luyện thể thao giúp nâng cao sức khỏe, tạo nền tảng để học tập và duy trì sự năng động. Với đặc thù ngành y đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, Thư dành khoảng 30 phút mỗi sáng để chạy bộ, đồng thời chơi cầu lông khoảng hai buổi mỗi tuần cùng bạn bè. Việc chủ động sắp xếp thời gian và tập luyện cùng những người có chung sở thích giúp nữ sinh duy trì động lực, tăng cường giao lưu và gắn kết.

Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm 2026 được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ ngày 10-18/10. Theo đó, các phường, xã, đặc khu, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn được khuyến khích tổ chức hoặc lồng ghép ít nhất một hoạt động thể dục, thể thao cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tiếp tục vận động người dân lựa chọn và duy trì môn thể thao phù hợp sau khi tuần lễ kết thúc.

Biến thông điệp rèn luyện thể thao thành hành động tự giác, thường xuyên

Sáng cùng ngày, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao thu hút hơn 3.000 người tham gia.

Các đại biểu và người dân tham gia đi bộ đồng hành quanh khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý của con người, là nền tảng của hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội. Việc tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên không chỉ giúp nâng cao thể lực, phòng ngừa bệnh tật, giảm căng thẳng mà còn góp phần hình thành lối sống tích cực và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, thông điệp của lễ phát động cần trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi gia đình, cơ quan, trường học và khu dân cư. Mỗi người có thể lựa chọn hình thức vận động phù hợp như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, pickleball, thể dục dưỡng sinh hoặc các môn thể thao khác. Điều quan trọng là duy trì tập luyện đều đặn, an toàn và phù hợp với thể trạng. Phát triển thể thao quần chúng chính là đầu tư cho con người, góp phần xây dựng nguồn lực khỏe mạnh, tích cực, hạnh phúc, tạo nền tảng để thành phố phát triển lâu dài.

Tham gia chương trình từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thu Trang, người dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, duy trì tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên rất cần thiết trong cuộc sống hiện nay. Theo chị, chỉ cần mỗi ngày dành một khoảng thời gian phù hợp để đi bộ, chạy bộ hoặc chơi môn thể thao yêu thích cũng giúp nâng cao sức khỏe, tạo tinh thần thoải mái hơn sau thời gian học tập và làm việc.

Sau lễ phát động, ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục phối hợp với cơ quan, đoàn thể vận động người dân duy trì tập luyện; phát triển các câu lạc bộ, nhóm tập luyện và hoạt động thể thao cộng đồng phù hợp với điều kiện từng địa phương. Các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được khuyến khích tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động lựa chọn môn thể thao phù hợp, từng bước đưa việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen hằng ngày.

Các đoàn tham gia Lễ phát động hưởng ứng phong trào tập luyện thể thao tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hàng ngàn người dân Gia Lai sôi nổi hưởng ứng

Cùng với người dân ở 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, sáng 10/10, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành trên địa bàn phường Quy Nhơn, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân tỉnh Gia Lai sôi nổi tham gia lễ phát động.

Các đại biểu và người dân hào hứng tham gia chạy bộ dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã phát động nhiều hoạt động, phong trào rèn luyện thể dục thể thao và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân.

Em Bùi Anh Bình, học sinh lớp 9A14 Trường Trung học cơ sở Ngô Mây (phường Quy Nhơn) chia sẻ niềm vui khi được tham gia lễ phát động. Bình cho rằng qua lễ phát động nhiều bạn bè, người thân của em sẽ tích cực tham gia các môn thể thao phù hợp với điều kiện của mình và gia đình để rèn luyện sức khỏe. Bản thân em luyện tập môn Taekwondo đã được một thời gian khá lâu, nhờ chăm chỉ tập luyện nên sức khỏe em tiến bộ trông thấy, hiện em là vận động viên môn Taekwondo của tỉnh Gia Lai./.

Phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao với sự tham gia của khoảng 12.000 người tại Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tạo nên không khí tập luyện thể thao rộng khắp.