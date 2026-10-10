Đưa "Tổ dân phố số" lên iHanoi: Bài toán quản trị cho địa bàn đông dân cư

Thời gian gần đây, một loạt các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình “Tổ dân phố số” trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi.

Mô hình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số… nhằm giải quyết bài toán giao tiếp hai chiều, đưa công nghệ số đi vào đời sống thực tế của người dân, đặc biệt là tại các địa bàn phường, xã đông dân cư.

Chuẩn hóa quy trình, kích hoạt 96 tổ dân phố

Để đồng bộ đưa 96 tổ dân phố tại phường Hồng Hà ứng dụng nền tảng Công dân Thủ đô số, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà Nguyễn Hải Đăng cho biết, phường đã giao Phòng Văn hóa-Xã hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu của toàn bộ 96 tổ dân phố.

Bước đầu triển khai, phường Hồng Hà đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập, xác thực tài khoản iHanoi, quét mã QR, tham gia các nhóm cộng đồng. Tổ trưởng tổ dân phố được hướng dẫn, phân quyền quản trị, chủ động đăng tải thông tin, duy trì kết nối và hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi chưa thành thạo điện thoại thông minh.

Mô hình “Tổ dân phố số” được triển khai theo nguyên tắc mỗi tổ dân phố một nhóm cộng đồng, có người chịu trách nhiệm quản trị. Quá trình thực hiện gồm rà soát, chuẩn hóa danh sách tổ dân phố và đầu mối liên hệ; tạo lập nhóm cộng đồng trên iHanoi; hướng dẫn cài đặt, xác thực và phân quyền; phổ biến mã QR; hỗ trợ người dân tham gia, tổ chức vận hành thử, kiểm tra nội dung, thành viên và mức độ tương tác.

Bên cạnh đó, mô hình này còn xác lập rõ cơ chế phối hợp: Cấp phường giữ vai trò định hướng, kiểm soát thông tin chính thống; các tổ trưởng trực tiếp quản trị địa bàn; người dân chủ động tiếp nhận và tương tác. Sau khi vận hành thử nghiệm, toàn bộ 96 nhóm cộng đồng đã thu hút hơn 1.000 tài khoản tham gia, trong đó ghi nhận 10 nhóm duy trì mức độ tương tác nổi bật.

Dù đạt kết quả bước đầu, ông Nguyễn Hải Đăng cũng thẳng thắn đánh giá những rào cản khi mức độ hưởng ứng giữa các khu vực chưa đồng đều, một bộ phận người cao tuổi còn lúng túng khi thao tác hoặc e ngại vấn đề an toàn tài khoản.

Thời gian tới, phường xác định trọng tâm là chuyển từ khâu tạo lập nhóm sang vận hành thực chất, nhân rộng các cách làm hiệu quả, đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tối ưu hóa giao diện ứng dụng để người dân thao tác thuận tiện hơn.

Lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số

Ghi nhận thực tế từ các địa bàn dân cư cho thấy, mô hình bước đầu tạo sự chuyển biến rõ nét trong thói quen tương tác của người dân. Tại tổ dân phố số 1 khu vực Phúc Xá, 229 hộ dân đã nhanh chóng tiếp cận nền tảng mới.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (Tổ trưởng tổ dân phố số 1, Phúc Xá, phường Hồng Hà) cho biết: Ủy ban Nhân dân phường đã cử đội ngũ cán bộ, chuyên viên Phòng Văn hóa-Thông tin xuống tận nơi hỗ trợ. Lực lượng đoàn thanh niên, công an cùng toàn bộ cán bộ cơ sở nòng cốt của tổ dân phố đều vào cuộc, tổ chức thành các buổi hướng dẫn tại nhà sinh hoạt cộng đồng để vừa hướng dẫn kỹ thuật, vừa giải thích rõ các tiện ích của iHanoi. Với những người già yếu, các bộ phận đã đến tận gia đình tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt.

Người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua điện thoại. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Trong khi đó, tại tổ dân phố số 12 khu vực Yên Phụ, địa bàn có quy mô dân số lớn với khoảng 1.000 hộ dân, mô hình cũng ghi nhận sự ủng hộ cao khi giải quyết đúng nhu cầu thiết thực của bà con.

Đánh giá về giá trị ứng dụng mang lại, ông Hoàng Văn Hồng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 12 (Yên Phụ, phường Hồng Hà) khẳng định: iHanoi đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, giúp bà con nắm bắt nhanh chóng chủ trương, chính sách của Đảng, của thành phố và tổ dân phố. Người dân có thể phản ánh trực tiếp các vấn đề an ninh trật tự, kinh tế-xã hội để cấp ủy, chính quyền nắm được và giải quyết kịp thời. Tổ dân phố có khoảng 1.000 hộ dân, hiện 2/3 số hộ đã sử dụng thành thạo nền tảng này.

Mô hình “chính quyền số, kinh tế số” toàn diện

Theo Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Vĩnh Tuy Lưu Xuân Trịch, mô hình “Tổ dân phố số” tại phường được cụ thể hóa các chỉ tiêu như: Mô hình “Tổ dân phố số” được triển khai tại 100% Tổ dân phố trên nền tảng Viettel Tammi, tích hợp ứng dụng iHanoi; hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; xây dựng ít nhất 5 tuyến đường/cụm điểm kinh doanh không dùng tiền mặt; 100% chợ dân sinh áp dụng thanh toán số…

Để tăng tương tác, phường sẽ tổ chức ít nhất 1 phiên livestream quảng bá sản phẩm tiêu biểu của địa phương, cũng như huy động các tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.

Nhằm tạo điều kiện để “Tổ dân phố số” vận hành một cách trơn tru, hiệu quả, phường Vĩnh Tuy đã chủ động triển khai một loạt giải pháp tăng cường các giải pháp “số” như: tổ chức Tuyến phố kết nối wifi miễn phí dọc phố Minh Khai, đưa vào vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối tới 5 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn.

Việc vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối từ trụ sở Đảng ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Mặt trận Tổ quốc phường đến 5 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng sẽ tạo điều kiện để các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền chủ trương chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ được triển khai đồng thời đến các tổ dân phố và cộng đồng dân cư, giảm thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí tổ chức, nâng cao hiệu quả điều hành và tương tác với nhân dân. Qua đó, các nhà sinh hoạt cộng đồng sẽ từng bước trở thành những điểm kết nối số cộng đồng, người dân có thể tham gia hoạt động chuyển đổi số ngay tại tổ dân phố.

Lực lượng công an, cán bộ tổ dân phố, đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng VNeID, iHanoi... trên điện thoại thông minh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt nhấn mạnh, mỗi điểm kết nối số tại khu dân cư không chỉ mang theo đường truyền internet tốc độ cao, còn mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ công, phát triển kinh tế số, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để hệ sinh thái số hoạt động đồng bộ, hiện đại, thiết thực, lãnh đạo phường đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị quán triệt phương châm “6 rõ” (rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực, rõ cơ chế kiểm tra); lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy kết quả thực chất làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức.

Hiệu quả từ mô hình “Tổ dân phố số” cùng với hệ thống hội nghị trực tuyến, hạ tầng wifi miễn phí, xử lý hầu hết các thủ tục, hồ sơ trên môi trường số… giúp người dân nhanh chóng nắm bắt được các thông tin, chính sách của Đảng và Nhà nước, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

iHanoi dẫn đầu hạng mục “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) giành vị trí dẫn đầu tại danh mục Better list “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” trong khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2026.