iHanoi dẫn đầu danh sách "Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt"

Tại Gala Better Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10, ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi đã được trao chứng nhận “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt.”

Theo thông tin được công bố, iHanoi đứng đầu trong 11 đề cử tại danh mục Better List "Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt," với 44.653 lượt bình chọn từ người dùng. Cùng góp mặt trong danh sách đề cử có nhiều ứng dụng, nền tảng như AI Hay, TopCV, Lotus Chat, BusMap, VNeTraffic...

iHanoi được vinh danh diễn ra trong thời điểm Hà Nội tiếp tục đứng đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Thủ đô Hà Nội đạt 63,80 điểm và dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần.

Kết quả này ghi nhận sức lan tỏa của một nền tảng chuyển đổi số được Hà Nội phát triển theo hướng trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, đồng thời đưa các dịch vụ, tiện ích đô thị lên môi trường số.

iHanoi được Hà Nội đưa vào vận hành từ cuối tháng 6/2024, với định hướng hình thành một kênh tương tác trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền thành phố.

Ứng dụng được thiết kế theo hướng tích hợp nhiều nhóm chức năng trên cùng một nền tảng. Người dùng có thể gửi phản ánh, kiến nghị về các vấn đề phát sinh trong đời sống đô thị; tiếp cận thông tin, cảnh báo của thành phố; sử dụng một số tiện ích đô thị và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, qua đó có thể phản ánh hiện trường, tra cứu thông tin đô thị, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận nhiều tiện ích ngay trên thiết bị di động.

Số liệu mới nhất cho thấy nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi đã có hơn 6,2 triệu tài khoản xác thực và trên 90 triệu lượt truy cập. Nền tảng từng bước tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân như phản ánh, kiến nghị; lấy số thứ tự trực tuyến; tra cứu giao thông, phạt nguội; sổ sức khỏe điện tử; bản đồ ngập úng; trợ lý ảo và ví giấy tờ số.

Ứng dụng iHanoi dẫn đầu bảng bình chọn tại danh mục Better List "Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt.”

Quy mô sử dụng này cho thấy iHanoi đang được đặt vào một vai trò rộng hơn so với một ứng dụng cung cấp tiện ích trên điện thoại. Phần quan trọng của nền tảng nằm ở khả năng kết nối thông tin từ người dân với quy trình xử lý của cơ quan nhà nước.

Từ năm 2025, Hà Nội đã ban hành quy chế riêng về quản lý, vận hành và sử dụng iHanoi. Theo Quyết định 1207/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi)”, hệ thống bao gồm các thành phần như tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hiện trường; truyền thông, cảnh báo; đăng ký tiếp công dân và cung cấp các dịch vụ, tiện ích đô thị thông minh.

Quy chế cũng quy định quy trình tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và trả lời phản ánh của người dân trên hệ thống. Với phản ánh đáp ứng điều kiện, thời gian tiếp nhận không quá 8 giờ làm việc và thời gian điều phối, giao xử lý không quá 4 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận. Thời gian xử lý được phân theo mức độ khẩn, thường và phức tạp.

Trong quá trình mở rộng, iHanoi liên tục được bổ sung chức năng. Tháng 10/2025, Hà Nội công bố thêm 9 tính năng trên nền tảng. Các nhóm tiện ích được tích hợp ngày càng rộng, từ giao thông, y tế, giáo dục, môi trường đến thông tin đô thị. Một số chức năng được phát triển theo hướng hỗ trợ trực tiếp cho người dân như tra cứu giao thông, phạt nguội, bản đồ ngập úng, sổ sức khỏe điện tử, lấy số thứ tự trực tuyến, trợ lý ảo và ví giấy tờ số.

Việc tích hợp nhiều dịch vụ trên một nền tảng giúp giảm số lượng ứng dụng mà người dân phải sử dụng để tiếp cận các dịch vụ đô thị. Tuy nhiên, với một nền tảng có phạm vi sử dụng lớn, thước đo hiệu quả không chỉ là số tài khoản hay lượt truy cập mà còn nằm ở tần suất sử dụng thực tế, tỷ lệ phản ánh được giải quyết và mức độ thuận tiện trong quá trình tương tác.

Tôn vinh những đổi mới đưa công nghệ vào cuộc sống

Lễ trao giải Better Choice Awards 2026 là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, với sự tham dự của khoảng gần 1.000 đại biểu.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh, khuyến khích những giá trị đổi mới sáng tạo được ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ người tiêu dùng. Năm 2026, giải thưởng do VCCorp đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức.

Bước sang mùa thứ 4, giải thưởng năm nay mang chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới" hướng tới tôn vinh những giá trị đổi mới đã xóa mờ ranh giới giữa quốc gia với quốc gia, giữa ngành với ngành và giữa những hình thái sản phẩm quen thuộc.

Gala năm nay vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, gồm Innovative Choice Awards, Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Nation Builders Awards.

Trong số các trục giải thưởng, Nation Builders Awards là trục hoàn toàn mới, tôn vinh những doanh nghiệp kiến tạo đất nước, những đơn vị đang xây nền hạ tầng, năng lượng và năng lực công nghệ cho cả nền kinh tế. Trục giải thưởng này được xây dựng trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Lễ trao giải Better Choice Awards 2026. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nếu các trục khác tôn vinh từng sản phẩm, Nation Builders Awards là trục hoàn toàn mới, tôn vinh những doanh nghiệp kiến tạo đất nước, những đơn vị đang xây nền hạ tầng, năng lượng và năng lực công nghệ cho cả nền kinh tế. Trục giải vận hành theo 2 mạch độc lập, gồm mạch Hội đồng do Hội đồng thẩm định đánh giá và mạch Kiêu hãnh Việt Nam do cộng đồng bình chọn.

Bên cạnh 45 hạng mục chính, Gala công bố bảng xếp hạng Better List 2026, do cộng đồng người dùng am hiểu công nghệ trực tiếp chấm điểm cùng bình chọn của cộng đồng./.

Hà Nội tiếp tục là địa phương đứng đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương Theo kết quả phân tích, đánh giá PII 2026, Hà Nội tiếp tục là địa phương có điểm số cao nhất, 63.80 điểm, xếp hạng 1 và Cao Bằng là địa phương có điểm số thấp nhất, đạt 21.22 điểm, xếp hạng 34.