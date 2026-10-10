Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại Nghệ An

Ngày 10/10, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc cử tri tại phường Vinh Hưng và xã Hưng Nguyên Nam, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại phường Vinh Hưng, cử tri và nhân dân phường bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng trước những kết quả trong lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất.

Cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị Đảng, Nhà nước nghiên cứu xem xét bổ sung chế độ phụ cấp cho đội ngũ viên chức cấp xã; có chủ trương bố trí chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn thể.

Một vấn đề được cử tri quan tâm là giá đất và công tác giải phóng mặt bằng. Theo phản ánh, bảng giá đất mới cao có thể gây khó khăn cho người dân trong tiếp cận đất đấu giá.

Cử tri đề nghị có cơ chế phù hợp về thu hồi, bồi thường, tái định cư; đồng thời, quan tâm hỗ trợ nông dân chuyển đổi nghề, tạo việc làm bền vững đối với những hộ bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất.

Trước tình trạng giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi còn cao, trong khi đầu ra sản phẩm thiếu ổn định, cử tri đề nghị tăng cường bình ổn thị trường, kết nối tiêu thụ và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững; tăng cường chế tài xử lý thuốc giả, sản phẩm chức năng kém chất lượng.

Cử tri phường Vinh Hưng nêu kiến nghị lên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Cử tri tại đây cũng kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, những bất cập trong sắp xếp cơ sở giáo dục và áp lực các khoản thu đầu năm học; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách; nâng cao năng lực và chính sách đãi ngộ phù hợp đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại xã Hưng Nguyên Nam, cử tri đề nghị nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp cho viên chức tại các trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã và điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền lợi người dân khi khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến.

Cử tri đề nghị quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống cầu vượt lũ tại các xóm thuộc khu vực ngoài đê. Đây là nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, giúp người dân đi lại, giao thương và ổn định sản xuất trong mùa mưa lũ. Cử tri cũng kiến nghị nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh mương.

Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không chuyên trách ở xóm; điều chỉnh tăng phụ cấp cho lực lượng y tế thôn, xóm và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; bố trí chức danh Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trả lời các ý kiến cử tri xã Hưng Nguyên Nam. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống; đồng thời quan tâm, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề chung của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được tiếp nhận nghiêm túc, phân loại đúng thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc đến cùng.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường, cần giải quyết ngay hoặc xác định rõ lộ trình, thời hạn, trách nhiệm và công khai để nhân dân giám sát. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và Trung ương, các cơ quan chức năng cần rà soát, trả lời cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh tình trạng kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đặc biệt lưu ý yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu Quốc hội, HĐND theo hướng đồng hành, theo dõi và giải quyết công việc đến cùng, gắn việc tiếp nhận kiến nghị với kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn và giám sát kết quả thực hiện.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, mỗi ý kiến xác đáng của cử tri không chỉ góp phần giải quyết vấn đề cụ thể ở cơ sở mà còn giúp hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu Quốc hội và chính quyền các cấp cần tăng cường mối liên hệ với nhân dân, thực hiện phương châm “theo đuổi đến cùng, giám sát đến cùng”, góp phần xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân./.

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