Tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển văn hóa trong quý 4

Trong quý 4/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho toàn ngành. Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật thuộc lĩnh vực quản lý.

Đó là nội dung nổi bật trong họp báo thường kỳ quý 3/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 9/10, tại Hà Nội.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; trình Chính phủ ban hành nghị quyết liên quan đến chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản tiếp tục được chú trọng. Bộ đã tham mưu trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2026/QH16 về việc di chuyển hai di tích lịch sử-văn hóa trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế đề nghị UNESCO ghi danh.

Quang cảnh Họp báo. (Ảnh: Trần Huấn)

Trong lĩnh vực bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, Bộ tiếp tục xây dựng Dự án Luật Bản quyền tác giả, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; cấp 2.149 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền thông, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Luật Xuất bản được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026. Bộ cũng triển khai công tác chuẩn bị Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX và tổ chức các hoạt động thúc đẩy sáng tạo nội dung số.

Du lịch tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Tháng 9/2026, Việt Nam đón hơn 1,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt hơn 17,68 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng 70,7% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Khách du lịch nội địa trong 9 tháng ước đạt 126 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, bằng 77,6% kế hoạch năm.

Lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ tham dự họp báo. (Ảnh: Trần Huấn)

Trao đổi tại họp báo về khả năng hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết ngành du lịch sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quảng bá, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách và đẩy mạnh xúc tiến tại những thị trường trọng điểm, trong đó có Trung Quốc. Với những tín hiệu hiện nay, ngành du lịch đánh giá có khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu không chỉ quan tâm đến số lượng khách mà còn chú trọng khả năng chi tiêu, thời gian lưu trú và chất lượng trải nghiệm. Việc phát triển sản phẩm có sức hấp dẫn, khuyến khích du khách lưu trú dài ngày, tăng mức chi tiêu, kết hợp chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt được xác định là những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.

Tạo sức bật mới cho toàn ngành

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó có Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Thư viện, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí; đồng thời hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét theo kế hoạch.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa, du lịch; xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Việc huy động nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Lê Tuấn Anh và Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu chủ trì họp báo. (Ảnh: Trần Huấn)

Đối với du lịch, Bộ tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 263/NQ-CP, triển khai các giải pháp tăng trưởng gắn với mục tiêu hai con số, thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn 2026-2027 và phối hợp tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh.”

Giải đáp các câu hỏi của báo chí, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thời gian tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý và tìm kiếm động lực phát triển mới cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ sáng tạo.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả cho hay Cục đang phối hợp với Vụ Pháp chế để hoàn thiện Dự thảo Luật Công nghiệp văn hóa theo đúng quy trình. Cơ quan soạn thảo cũng sẽ xin ý kiến các bộ ngành liên quan để đánh giá cụ thể hơn tác động, tính khả thi của các quy định, chính sách mới, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

“Luật Công nghiệp văn hóa tác động đến 10 lĩnh vực ưu tiên phát triển theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do đó cần một hệ thống pháp lý toàn diện, kết nối hệ sinh thái công nghiệp văn hóa,” ông Lê Minh Tuấn cho biết.

Vấn đề sở hữu trí tuệ đã được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, Dự thảo Luật Công nghiệp văn hóa tiếp tục bổ sung quy định để tài sản trí tuệ đóng góp cho phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định quyền sở hữu trong định giá tài sản, thực hiện các bước tư vấn giúp tổ chức-cá nhân xác định tiềm năng tài sản. Đây là cơ sở để tài sản trí tuệ được nhìn nhận đánh giá đúng, tạo ra doanh thu./.

Xây dựng hành lang pháp lý để tháo gỡ điểm nghẽn, đưa công nghiệp văn hóa phát triển Luật Phát triển Công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ là công cụ quan trọng để thể chế hóa Nghị quyết số 80, tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài, hình thành hệ sinh thái sáng tạo.