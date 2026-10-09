Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Theo Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ diễn ra sáng 9/10, tại Hà Nội, do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo chung tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ nhiều về tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với công việc. Bà khích lệ các tân lãnh đạo nâng cao hơn nữa về tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với công việc.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, từng cá nhân trong ngành. Bà cũng đánh giá trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản có nhiều người tài năng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì lễ công bố quyết định. (Ảnh: Trần Huấn)

Tuy nhiên, bà cho rằng tài năng theo năm tháng có thể không ngừng được bồi đắp thêm, còn thái độ, trách nhiệm, tâm huyết với công việc là một phẩm chất rất quan trọng, đòi hỏi các cán bộ lãnh đạo và từng cá nhân trong ngành phải nỗ lực bồi đắp nhiều hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định cán bộ nếu có tài mà tâm huyết không đúng mức thì vẫn đáng trách. Bà mong các tân lãnh đạo cục, vụ hôm nay cần cố gắng nhiều nhất về thái độ và tâm huyết với công việc, làm việc tốt.

Bà Lâm Thị Phương Thanh nhắn nhủ các cán bộ được điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, mỗi người phải giúp đơn vị mình có sản phẩm mới thực sự hiệu quả.

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do. (Ảnh: Trần Huấn)

Tại lễ nhận quyết định, ông Lê Quang Tự Do gửi lời tri ân tới tập thể cán bộ tại Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử. Tân Cục trưởng Cục Báo chí cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao trong cương vị mới.

Ông Lê Quang Tự Do sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sỹ báo chí tại Mỹ. Ông từng có thời gian dài trong quân ngũ.

Ông Lê Quang Tự Do từng là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2016, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử./.

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