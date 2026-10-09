The Face Vietnam 2026: Lộ diện ba đội hình, ba màu sắc thời trang khác biệt

Sau tập đầu tiên với màn chọn đội căng thẳng, Top 18 thí sinh The Face Vietnam 2026 đã lộ diện. Ba huấn luyện viên Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H’Hen Niê cũng nhanh chóng giới thiệu đội hình của mình qua những bộ ảnh mang ba phong cách khác biệt, hé lộ màu sắc của cuộc cạnh tranh mùa này.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở những màn phô diễn thời trang, mà còn ở sự đa dạng của các gương mặt được lựa chọn. Bên cạnh những người mẫu có lợi thế hình thể và kinh nghiệm trình diễn, chương trình có sự góp mặt của diễn viên Lãnh Thanh, 33 tuổi, cùng Thư Thor, thí sinh cao 1,48 m gây chú ý ngay từ vòng chọn đội.

Đội của siêu mẫu Anh Thư lựa chọn phong cách Dark High-Fashion, lấy hai gam đen - trắng làm chủ đạo. Những đường cắt sắc nét, cách tạo dáng tiết chế và đội hình được sắp đặt theo nhiều lớp tạo nên tổng thể lạnh lùng, mạnh mẽ. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Milor Trần thực hiện, với sự tham gia sáng tạo của stylist Louis Huy Đặng.

Trong khi đó, đội Võ Hoàng Yến hướng đến tinh thần Y2K Pop Fashion với màu sắc rực rỡ, phụ kiện cá tính và những cách tạo dáng phóng khoáng. Phong cách này tạo sự tương phản với vẻ sắc lạnh của đội Anh Thư, đồng thời nhấn mạnh tinh thần trẻ trung và khả năng thể hiện cá tính trước ống kính.

đội Võ Hoàng Yến hướng đến tinh thần Y2K Pop Fashion với màu sắc rực rỡ, phụ kiện cá tính. (Ảnh: BTC)

Đội H’Hen Niê lại chọn Sporty Denim, kết hợp sắc xanh và trắng trong những bộ trang phục khỏe khoắn, năng động. Với đội hình gồm 4 nam và 2 nữ, bộ ảnh hướng đến tinh thần thể thao, đề cao sự tự nhiên và nguồn năng lượng của các thành viên.

Ba bộ ảnh được tung ra ngay sau khi đội hình hoàn tất, tạo nên cuộc so kè đầu tiên giữa các đội trước khi bước vào những thử thách chuyên môn.

Đáng chú ý, trong số 18 thí sinh, Thư Thor là một trong những trường hợp gây chú ý bởi chiều cao 1,48 m. Xuất phát điểm là dancer và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, cô bước vào cuộc thi với lợi thế về khả năng biểu diễn, nhưng cũng đối diện câu hỏi về khả năng thích ứng với những yêu cầu đặc thù của nghề người mẫu.

Lãnh Thanh lại đến với chương trình sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Ở tuổi 33, nam diễn viên xem đây là cơ hội thử sức trong một lĩnh vực mới, chấp nhận bắt đầu lại với những kỹ năng và tiêu chuẩn khác biệt so với công việc trước đây.

Đội H’Hen Niê lại chọn Sporty Denim, kết hợp sắc xanh và trắng trong những bộ trang phục khỏe khoắn, năng động. (Ảnh: BTC)

Một số thí sinh khác cũng có xuất phát điểm ngoài thời trang. Trần Hoàng Sơn từng giành danh hiệu Quán quân Mr World Vietnam 2024, trong khi Nguyễn Trường Giang có gần 10 năm gắn bó với bóng chuyền trước khi chuyển hướng sang người mẫu.

Những trường hợp này cho thấy đội hình năm nay không chỉ có những gương mặt theo đuổi nghề mẫu từ sớm, mà còn có người đến từ các lĩnh vực khác, mang theo kinh nghiệm và lợi thế riêng.

Tuy nhiên, ngoại hình hay sức hút trên mạng xã hội mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng làm chủ ống kính, thích ứng với yêu cầu thương mại và thể hiện cá tính qua từng thử thách mới là những yếu tố quyết định hành trình của thí sinh./.

The Face Vietnam 2026 phát sóng vào 20h Chủ Nhật hằng tuần trên VTV9 và 20h15 trên Fanpage chính thức của chương trình cùng kênh YouTube MultiTV.

The Face Vietnam 2026: Hé lộ “tiêu chí vàng” để trở thành “người được chọn” Mục tiêu của ban tổ chức là tìm kiếm và đào tạo nên một thế hệ người mẫu mới bắt kịp xu hướng thời đại, đặc biệt là thấu hiểu các tố chất của một KOL đang được các thương hiệu săn đón hàng đầu...