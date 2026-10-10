Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Lào và Campuchia mang ý nghĩa chính trị đối ngoại rất quan trọng

Trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm chính thức của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới Lào và Campuchia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm này có ý nghĩa chính trị đối ngoại rất quan trọng vì đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ tới hai nước Lào và Campuchia và cũng là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng ở cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, đối với nước bạn Lào thì đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo nước ngoài tới Lào sau khi nước bạn kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt mới, tức là sau khi Đảng, Nhà nước và Quốc hội của nước bạn bầu các đồng chí Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội mới.

Đối với Campuchia, chuyến thăm cũng diễn ra trong giai đoạn mà nước bạn đang tiếp tục triển khai các kế hoạch quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế số và chuẩn bị các hoạt động đối ngoại.

Qua chuyến thăm này, lãnh đạo của Lào, Campuchia cùng với đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao đổi sâu rộng trên nhiều lĩnh vực liên quan tới quan hệ hai đảng, hai nước, về các vấn đề mà các bên cùng quan tâm, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, sự hiểu biết lẫn nhau, định hướng chính trị rất quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. Các bên cũng đều khẳng định vấn đề quốc phòng an ninh có tầm quan trọng đặc biệt và là trụ cột trong quan hệ hợp tác.

Một ý nghĩa quan trọng nữa của chuyến thăm lần này là đồng chí Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo hai nước đã trao đổi, đánh giá tình hình hợp tác cụ thể trên nhiều lĩnh vực; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành cơ bản giải quyết dứt điểm một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án thời gian qua.

Qua đó, nhiều dự án hợp tác mà Bộ Chính trị, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Việt Nam, cũng như Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia và lãnh đạo Campuchia nhất trí đã được thúc đẩy và đạt những kết quả thiết thực.

Chuyến thăm cũng đã mở ra những hướng hợp tác mới, các lĩnh vực hợp tác mới, các dự án hợp tác mới, đem lại một nguồn lực phát triển mới cho cả Việt Nam, Lào và Campuchia.

Qua chuyến thăm này, Việt Nam cũng triển khai tích cực đường lối đối ngoại mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra, trong đó thể hiện sự coi trọng và ưu tiên quan hệ láng giềng đối với Lào và Campuchia, đồng thời là bước chuẩn bị rất quan trọng cho những hoạt động cấp cao giữa Việt Nam với Lào, Campuchia trong thời gian tới.

Cụ thể, ngoài các hoạt động ngoại giao cấp cao, còn có kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Lào, 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, cũng như kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia./.

Phó Thủ tướng Lào: Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng là bước ngoặt lịch sử Chuyến thăm không chỉ là sự nối tiếp truyền thống hữu nghị vĩ đại, mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa sự gắn kết chiến lược giữa 2 nền kinh tế Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.