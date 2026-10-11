Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều 11/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc hiện có hơn 100.000 người, trong đó có khoảng 25.000 lưu học sinh, luôn duy trì truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định vị trí của cộng đồng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà con mong muốn các chủ trương đó được cụ thể hóa thành những điều kiện thuận lợi để gắn bó với quê hương, đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu với kiều bào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới toàn thể bà con. Thông tin về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với GDP quý 3/2026 tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01% - mức cao nhất kể từ năm 2011. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD và vốn FDI đăng ký đạt gần 50,4 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị Đại sứ quán cùng các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho kiều bào an tâm sinh sống, làm việc và đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Trước đó, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng kiều bào tại Trung Quốc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích hoạt động của Đại sứ quán trong thời qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc.