Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Trung trên nhiều lĩnh vực
Giáo sư Thôi Thủ Quân cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mang nhiều ý nghĩa quan trọng và đóng góp trên nhiều lĩnh vực đối với quan hệ hai nước.
Sáng 11/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, Thụy Sĩ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập. Quan hệ song phương phát triển tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Những trang viết chứa đựng tư duy, tầm nhìn và quyết sách chiến lược của Việt Nam trong cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” đã tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc tại Mỹ Latinh.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Cán bộ, đảng viên tại Cần Thơ thể hiện sự đồng tình với yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải chuyển hóa thành kết quả trong thực tiễn, gắn chặt với năng lực thực thi và trách nhiệm phục vụ nhân dân.
Hội nghị tuyên truyền pháp luật biên giới Việt Nam-Lào nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường hợp tác, giữ gìn an ninh khu vực biên giới.
Truyền thông Lào khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần tiếp tục vun đắp và phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Chuyến thăm đã mở ra những hướng hợp tác mới, các lĩnh vực hợp tác mới, các dự án hợp tác mới, đem lại một nguồn lực phát triển mới cho cả Việt Nam, Lào và Campuchia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần có sự đầu tư bài bản, thu hút tài năng và đào tạo từ sớm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ để phát triển đội bóng mạnh của ngành.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm và dâng hương tại Tân Trào, ghi nhớ truyền thống cách mạng, thúc đẩy bảo tồn di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng.
Việt Nam và Gruzia hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương nhất là Liên hợp quốc; hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, giao thông-vận tải, văn hóa- du lịch...
Hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia có các cuộc thảo luận về thương mại, đầu tư, năng lượng, quốc phòng-an ninh, công tác biên giới, kết nối, giáo dục, du lịch, y tế, các lĩnh vực cùng quan tâm khác.
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được tiếp nhận nghiêm túc, phân loại đúng thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc đến cùng.
Chiều 10/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956 - 10/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam hoan nghênh việc Liên minh châu Âu (EU) đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.
Lực lượng công an 2 nước tiếp tục phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác; tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án, vụ việc có đối tượng liên quan đến hai nước; xác lập chuyên án đấu tranh chung.
Sáng 10/10 tại Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Ngày 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành; Dự án đường Vành đai 2,5.
Nhà báo Ngụy Vi nhận định chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn củng cố tin cậy chính trị ở cấp lập pháp, tăng cường kênh truyền tải nhận thức chung về chiến lược.
Dự "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi," Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt trong tổng thể quá trình chuyển đổi và phát triển của nền kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ các đơn vị, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại và hoàn thiện toàn bộ các công trình theo đúng kế hoạch.
Thủ tướng đề nghị Angkor Milk tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quy định của nước sở tại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm.
Đối với cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao và ĐSQ Việt Nam phối hợp tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, cư trú, nhập tịch, sinh kế và tái định cư.
Chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia trong hai ngày 9-10/10.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.
Chiều 10/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.
Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng 10/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến thăm Công ty sữa Angkor Milk của Vinamilk tại Campuchia.
Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng 10/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Hội thảo khoa học tập trung đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, gỡ điểm nghẽn chính sách và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh,” cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu.