Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Sáng 11/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc.

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Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #thăm chính thức Trung Quốc #sân bay Nội Bài Trung Quốc
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