Chương trình nghệ thuật tái hiện bản hùng ca 80 năm của người chiến sỹ Thủ đô

Tối 10/10, tại Vườn hoa đền Bà Kiệu, Hà Nội, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tối 10/10, tại Vườn hoa đền Bà Kiệu, Hà Nội, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô qua những dấu mốc lịch sử tiêu biểu.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

“80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” kết hợp âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình diễn hiện đại, khắc họa tinh thần kiên cường của quân dân Hà Nội trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và nghệ thuật đương đại, chương trình tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã cống hiến vì Tổ quốc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống, xây dựng Thủ đô hòa bình, văn minh, hiện đại./.