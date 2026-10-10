Hòa nhạc tại Hiroshima lan tỏa thông điệp hòa bình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 9/10, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa quận Minami, thành phố Hiroshima, Nhật Bản, đã diễn ra chương trình “Hòa nhạc từ thiện nghệ thuật dân tộc Việt Nam hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam - Love & Peace Concert 2026 in Hiroshima."

Với thông điệp “vì nạn nhân chất độc da cam, vì tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, vì hòa bình,” sự kiện do Ban Tổ chức Love & Peace Concert phối hợp cùng các hội hữu nghị và cộng đồng người Việt Nam tại Hiroshima, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền địa phương Hiroshima và nhiều cơ quan, tổ chức liên quan.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn, đại diện chính quyền địa phương cùng khoảng 400 khách mời là đại diện nhiều tổ chức hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại Hiroshima và đông đảo người dân Nhật Bản đã đến tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Cao Thanh Định, đại diện Ban Tổ chức, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức một chương trình hòa nhạc từ thiện tại Hiroshima - thành phố từng hứng chịu bom nguyên tử và là biểu tượng của khát vọng hòa bình. Trong bối cảnh thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều xung đột, chiến tranh và nguy cơ sử dụng các loại vũ khí hủy diệt, sự kiện là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong việc gìn giữ hòa bình, đồng thời chia sẻ với những nạn nhân vẫn đang chịu hậu quả lâu dài của chiến tranh.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Cao Thanh Định cho biết chương trình đã được chuẩn bị từ tháng 2/2026, với sự tham gia phối hợp của nhiều tổ chức, tình nguyện viên, nghệ sỹ và các cá nhân yêu mến Việt Nam, yêu chuộng hòa bình tại Nhật Bản. Trải qua nhiều tháng chuẩn bị, sự kiện đã trở thành một không gian giao lưu văn hóa-nhân đạo đặc biệt, kết nối ký ức chiến tranh, nỗi đau do chất độc da cam tại Việt Nam và thông điệp hòa bình từ thành phố Hiroshima.

Chương trình còn đón vị khách mời đặc biệt đến từ Việt Nam, ông Nguyễn Đức, nạn nhân chất độc da cam.

Trước chương trình, ông Nguyễn Đức đã đến Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử. Ông cũng tham gia buổi đối thoại với bà Kiriake Chieko - một nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima - về ký ức chiến tranh, những mất mát do chiến tranh để lại và khát vọng hòa bình.

Hoạt động này tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện, nhấn mạnh thông điệp chung về một thế giới không vũ khí hạt nhân, không vũ khí hóa học và không chiến tranh.

Tại chương trình, ông Nguyễn Đức bày tỏ lời cảm ơn tới Ban Tổ chức, các nghệ sỹ và khán giả tại Hiroshima. Ông chia sẻ mong muốn rằng thông qua âm nhạc, đặc biệt là những thanh âm từ nhạc cụ dân tộc của Việt Nam và Nhật Bản, công chúng hai nước sẽ thêm hiểu, thêm yêu chuộng hòa bình và cùng nhau gìn giữ, bảo vệ hòa bình cho các thế hệ mai sau.

Các nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản chào khán giả tại chương trình hòa nhạc. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình là phần biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Bông Sen đến từ Việt Nam, giới thiệu tới khán giả Nhật Bản những thanh âm, vũ điệu và sắc màu văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Với chủ đề “54 dân tộc dệt nên bản hòa âm nghìn năm của văn hóa Việt Nam,” các nghệ sỹ đã trình diễn nhiều tiết mục sử dụng nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn T’rưng, K’lông pút, đàn đá, sáo, trống và các tiết mục múa dân tộc. Chương trình còn có sự tham dự và biểu diễn hữu nghị của ca sỹ Kimoto Izumi cùng nhóm YAMATO.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Love & Peace” Concert 2026 còn có các hoạt động bên lề mang ý nghĩa nhân đạo. Tại khu vực hội trường, khán giả đã tham quan triển lãm hình ảnh, tư liệu về hậu quả chất độc da cam và các hoạt động hỗ trợ nạn nhân tại Việt Nam.

Khu vực bán sản phẩm gây quỹ và ký tặng của ông Nguyễn Đức cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều khán giả đã mua các sản phẩm gây quỹ, nhận chữ ký và trực tiếp gửi lời động viên tới ông Nguyễn Đức cũng như các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Ban Tổ chức cho biết nguồn đóng góp từ chương trình sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Chương trình khép lại trong không khí trang trọng, xúc động và ấm áp. Từ Hiroshima, thông qua âm nhạc dân tộc, ký ức chiến tranh và sự đồng cảm giữa hai dân tộc, “Love & Peace” Concert 2026 đã góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình- hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản./.

Chăm lo lâu dài cho nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hơn 2.424 tỷ đồng được vận động trong giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều chính sách về nhà ở, y tế, sinh kế đang góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam và gia đình giảm bớt khó khăn.