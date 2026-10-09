Thế giới

Châu Á-TBD

Triều Tiên lên tiếng về đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc

Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên phản đối kế hoạch của Hàn Quốc cung cấp 1.431 vật tư y tế cho một bệnh viện ở Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ nhân đạo.

Trường Giang
Quang cảnh khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Quang cảnh khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, ngày 9/10, bà Kim Yo Jong, Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tiếp tục bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế nhân đạo của Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trước đó một ngày, bà Kim Yo Jong cũng lên tiếng phản đối kế hoạch của Hàn Quốc cung cấp 1.431 vật tư y tế thuộc 166 loại cho một bệnh viện ở Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ nhân đạo.

Bà Kim Yo Jong cho rằng đề nghị của Hàn Quốc mang động cơ chính trị, sử dụng vấn đề viện trợ y tế nhằm làm tổn hại hình ảnh và uy tín của Triều Tiên.

Bà Kim Yo Jong cũng liên hệ đề nghị viện trợ y tế nói trên với những cáo buộc gần đây của Hàn Quốc liên quan vụ nổ mìn tại khu vực biên giới liên Triều hồi tháng 9. Theo bà, các động thái này là “hai mặt của cùng một đồng xu”, phản ánh chủ trương của Seoul nhằm gia tăng đối đầu với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên trước đó đã bác bỏ cáo buộc liên quan vụ nổ mìn ngày 21/9 trong Khu phi quân sự (DMZ), khiến 3 binh sỹ Hàn Quốc bị thương. Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đưa ra kết quả điều tra không chính xác và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả “ngay lập tức và không khoan nhượng” nếu quân đội Triều Tiên bị tấn công.

Đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc được thực hiện trong khuôn khổ chương trình viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Tháng 5 vừa qua, Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với chương trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Triều Tiên-Hàn Quốc #Quan hệ Hàn Quốc và Triều Tiên #Quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên Hàn Quốc Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc khai trừ Đảng hai quan chức cấp cao

Hai quan chức này đều bị cáo buộc vi phạm tinh thần 8 điểm của Trung ương, nhận quà tặng trái quy định, lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho người khác và nhận hối lộ tiền và hiện vật.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANI/TTXVN phát)

Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Người phát ngôn của Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh vụ phóng thành công tên lửa siêu thanh “đánh dấu cột mốc quan trọng, cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đảm bảo một lực lượng răn đe mới.”

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Thư mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, nhân dịp ông tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ và Bang Gujarat.

(Tư liệu) Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đồng won lập đỉnh 18 năm so với đồng yen

Động lực lớn nhất thúc đẩy sức mạnh của đồng won chính là ngành công nghiệp bán dẫn, xuất khẩu chip tăng trưởng mạnh đã giúp lượng ngoại tệ, đặc biệt là USD, chảy vào Hàn Quốc gia tăng đáng kể.

ASIAD 2026 có 40/45 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

ASIAD 2026: Tạm biệt Nagoya, hẹn ngày hội ở Doha!

Tại ASIAD 2026, thể thao đã vượt qua giới hạn của những tấm huy chương để trở thành ngôn ngữ chung, thắt chặt tình hữu nghị và nối liền những nền văn hóa đa dạng của lục địa lớn nhất hành tinh.