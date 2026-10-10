Hàn Quốc: Gần 40 người bị thương do sập trần thạch cao tại siêu thị ở Daegu

Ngày 10/10, ít nhất 38 người đã bị thương nhẹ sau khi một phần trần thạch cao sập xuống tại một siêu thị ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 240km về phía Đông Nam.

Sở Cứu hỏa Daegu cho biết vụ việc xảy ra tại tầng hai của tòa nhà 4 tầng vào lúc 10h16 giờ địa phương (tức 8h16 giờ Việt Nam) và 66 người đã tự sơ tán an toàn ra khỏi khu vực này ngay sau đó.

Trong khi đó, 38 người bị thương nhẹ khi sơ tán. Trong đó, 9 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Giới chức địa phương nhận định số người bị thương có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đội tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường cho rằng ít có khả năng xảy ra trường hợp chấn thương nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc trên.

Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức nỗ lực tiến hành công tác cứu nạn và đảm bảo các biện pháp ứng phó toàn diện đối với sự cố này./.

Sập nhà tại Gaza, hơn 40 người thương vong Theo cơ quan y tế Dải Gaza, tòa nhà bị sập là nơi sinh sống của 6 gia đình đang phải tị nạn. Trong số 16 người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 8 trẻ em, ngoài ra, hơn 25 người khác bị thương.