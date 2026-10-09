Mỹ: Lạm phát kéo dài tiếp tục gây sức ép đối với sức mua của người dân

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 8/10, mặc dù lạm phát Mỹ đã giảm đáng kể so với mức đỉnh trên 9% năm 2022, giá tiêu dùng vẫn tăng gần 29% trong 6 năm qua, cao gấp khoảng 3 lần mức tăng của 6 năm trước đó.

Lạm phát hiện ở mức khoảng 3,4%, tiếp tục làm xói mòn sức mua của người dân, đặc biệt khi tiền lương không tăng tương ứng với giá cả. Trong tháng 7 và tháng 8/2026, tốc độ tăng giá tiêu dùng tiếp tục vượt mức tăng tiền lương bình quân theo giờ.

Áp lực chi phí sinh hoạt thể hiện rõ trong các lĩnh vực nhà ở, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dịch vụ thiết yếu. Chi phí y tế tự chi trả bình quân đầu người tăng khoảng 47% trong giai đoạn 2020-2026; lãi suất vay mua nhà vượt 7%, trong khi giá nhà duy trì ở mức kỷ lục.

Giá năng lượng tăng và gánh nặng nợ hộ gia đình tiếp tục hạn chế thu nhập khả dụng. Đáng chú ý, lạm phát năm 2026 ảnh hưởng mạnh hơn đến nhóm 40% người có thu nhập thấp nhất so với nhóm 20% có thu nhập cao nhất.

Theo các chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến mức giá thực tế phải trả so với tốc độ tăng giá hằng năm. Vì vậy, dù lạm phát đã hạ nhiệt, tâm lý bất mãn về chi phí sinh hoạt vẫn kéo dài, trở thành thách thức đối với chính quyền Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2026./.

Mỹ: Lạm phát lõi chạm 3%, Fed có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát sao, trong tháng 8/2026 đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số PCE lõi tăng 3%.

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